https://ria.ru/20220729/evakuatsiya-1805996359.html
В Россию из Украины и Донбасса эвакуировали еще 25 тысяч человек
В Россию из Украины и Донбасса эвакуировали еще 25 тысяч человек - РИА Новости, 29.07.2022
В Россию из Украины и Донбасса эвакуировали еще 25 тысяч человек
Еще 25,2 тысячи человек, в том числе 3,5 тысячи детей, без участия Киева эвакуированы в Россию из опасных районов Украины и Донбасса, сообщил руководитель... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T21:51
2022-07-29T21:51
2022-07-29T22:42
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михаил мизинцев
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Еще 25,2 тысячи человек, в том числе 3,5 тысячи детей, без участия Киева эвакуированы в Россию из опасных районов Украины и Донбасса, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."За прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25 285 человек, в том числе 3557 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 миллиона 949 811 человек, из которых 467 354 – дети", - сказал Мизинцев на брифинге в пятницу.По его словам, всего границу РФ пересекли 484 047 автомобилей, в том числе за сутки – 5150.
https://ria.ru/20220727/evakuatsiya-1805455361.html
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в мире, россия, украина, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев
21:51 29.07.2022 (обновлено: 22:42 29.07.2022)
В Россию из Украины и Донбасса эвакуировали еще 25 тысяч человек
Минобороны: 25,2 тысяч человек эвакуировали в Россию из опасных районов Украины и Донбасса