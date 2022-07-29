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В Россию из Украины и Донбасса эвакуировали еще 25 тысяч человек - РИА Новости, 29.07.2022
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В Россию из Украины и Донбасса эвакуировали еще 25 тысяч человек
В Россию из Украины и Донбасса эвакуировали еще 25 тысяч человек - РИА Новости, 29.07.2022
В Россию из Украины и Донбасса эвакуировали еще 25 тысяч человек
Еще 25,2 тысячи человек, в том числе 3,5 тысячи детей, без участия Киева эвакуированы в Россию из опасных районов Украины и Донбасса, сообщил руководитель... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T21:51
2022-07-29T22:42
в мире
россия
украина
донбасс
министерство обороны рф (минобороны рф)
михаил мизинцев
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Еще 25,2 тысячи человек, в том числе 3,5 тысячи детей, без участия Киева эвакуированы в Россию из опасных районов Украины и Донбасса, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."За прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25 285 человек, в том числе 3557 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 миллиона 949 811 человек, из которых 467 354 – дети", - сказал Мизинцев на брифинге в пятницу.По его словам, всего границу РФ пересекли 484 047 автомобилей, в том числе за сутки – 5150.
https://ria.ru/20220727/evakuatsiya-1805455361.html
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в мире, россия, украина, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев
21:51 29.07.2022 (обновлено: 22:42 29.07.2022)
 
В Россию из Украины и Донбасса эвакуировали еще 25 тысяч человек

Минобороны: 25,2 тысяч человек эвакуировали в Россию из опасных районов Украины и Донбасса

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкДевочка машет из кабины грузовика во время эвакуации.
Девочка машет из кабины грузовика во время эвакуации. - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Девочка машет из кабины грузовика во время эвакуации.. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Еще 25,2 тысячи человек, в том числе 3,5 тысячи детей, без участия Киева эвакуированы в Россию из опасных районов Украины и Донбасса, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"За прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25 285 человек, в том числе 3557 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 миллиона 949 811 человек, из которых 467 354 – дети", - сказал Мизинцев на брифинге в пятницу.
По его словам, всего границу РФ пересекли 484 047 автомобилей, в том числе за сутки – 5150.
Местные жители ожидают эвакуации на одной из улиц в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
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В миреРоссияУкраинаДонбассМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Михаил Мизинцев
 
 
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