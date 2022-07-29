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Из Харьковского района в Россию эвакуировали около 500 человек - РИА Новости, 29.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220729/evakuatsiya-1805749798.html
Из Харьковского района в Россию эвакуировали около 500 человек
Из Харьковского района в Россию эвакуировали около 500 человек - РИА Новости, 29.07.2022
Из Харьковского района в Россию эвакуировали около 500 человек
Около 500 человек эвакуировано из Харьковского района в Россию из-за обстрелов с украинской стороны, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T05:05
2022-07-29T05:05
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Около 500 человек эвакуировано из Харьковского района в Россию из-за обстрелов с украинской стороны, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Харьковской области.Ранее сообщалось, что 20 июля украинские боевики повредили несколько жилых домов и разбомбили склад с гуманитарной помощью в Казачьей Лопани - административном центре Харьковского района Харьковской области. После обстрела было принято решение об эвакуации местных жителей в соседнюю Белгородскую область, за первые три дня было эвакуировано 200 человек.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
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в мире, россия, украина
05:05 29.07.2022
 
Из Харьковского района в Россию эвакуировали около 500 человек

Из Харьковского района в Россию из-за обстрелов эвакуировали около 500 человек

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкДом в поселке Казачья Лопань в Харьковской области, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ
Дом в поселке Казачья Лопань в Харьковской области, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Дом в поселке Казачья Лопань в Харьковской области, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Около 500 человек эвакуировано из Харьковского района в Россию из-за обстрелов с украинской стороны, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Харьковской области.
Ранее сообщалось, что 20 июля украинские боевики повредили несколько жилых домов и разбомбили склад с гуманитарной помощью в Казачьей Лопани - административном центре Харьковского района Харьковской области. После обстрела было принято решение об эвакуации местных жителей в соседнюю Белгородскую область, за первые три дня было эвакуировано 200 человек.
"Эвакуация жителей Харьковского района продолжается. Выехали уже порядка 500 человек. Всего в районе осталось примерно 3,5 тысячи человек. К сожалению, Украина не оставляет людям иного выбора, обстреливая и разрушая их дома, им приходятся уезжать", - сообщили РИА Новости в администрации региона.
В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
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