Из Харьковского района в Россию эвакуировали около 500 человек
Из Харьковского района в Россию из-за обстрелов эвакуировали около 500 человек
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкДом в поселке Казачья Лопань в Харьковской области, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ
Дом в поселке Казачья Лопань в Харьковской области, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Около 500 человек эвакуировано из Харьковского района в Россию из-за обстрелов с украинской стороны, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Харьковской области.
Ранее сообщалось, что 20 июля украинские боевики повредили несколько жилых домов и разбомбили склад с гуманитарной помощью в Казачьей Лопани - административном центре Харьковского района Харьковской области. После обстрела было принято решение об эвакуации местных жителей в соседнюю Белгородскую область, за первые три дня было эвакуировано 200 человек.
"Эвакуация жителей Харьковского района продолжается. Выехали уже порядка 500 человек. Всего в районе осталось примерно 3,5 тысячи человек. К сожалению, Украина не оставляет людям иного выбора, обстреливая и разрушая их дома, им приходятся уезжать", - сообщили РИА Новости в администрации региона.
В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.