https://ria.ru/20220729/evakuatsiya-1805749798.html

Из Харьковского района в Россию эвакуировали около 500 человек

Из Харьковского района в Россию эвакуировали около 500 человек - РИА Новости, 29.07.2022

Из Харьковского района в Россию эвакуировали около 500 человек

Около 500 человек эвакуировано из Харьковского района в Россию из-за обстрелов с украинской стороны, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T05:05

2022-07-29T05:05

2022-07-29T05:05

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803634300_0:0:3296:1854_1920x0_80_0_0_06ef199118331722dcc461a598d23066.jpg

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Около 500 человек эвакуировано из Харьковского района в Россию из-за обстрелов с украинской стороны, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Харьковской области.Ранее сообщалось, что 20 июля украинские боевики повредили несколько жилых домов и разбомбили склад с гуманитарной помощью в Казачьей Лопани - административном центре Харьковского района Харьковской области. После обстрела было принято решение об эвакуации местных жителей в соседнюю Белгородскую область, за первые три дня было эвакуировано 200 человек.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.

https://ria.ru/20220727/elektrosnabzhenie-1805220788.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина