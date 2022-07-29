https://ria.ru/20220729/elenovka-1805843934.html

В украинском генштабе отрицают удар по колонии в ДНР

В украинском генштабе отрицают удар по колонии в ДНР - РИА Новости, 29.07.2022

В украинском генштабе отрицают удар по колонии в ДНР

Генеральный штаб вооруженных сил Украины отрицает, что украинские войска нанесли удар по колонии в Еленовке в Донецкой Народной республике, где содержатся... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T13:30

2022-07-29T13:30

2022-07-29T13:30

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Генеральный штаб вооруженных сил Украины отрицает, что украинские войска нанесли удар по колонии в Еленовке в Донецкой Народной республике, где содержатся украинские военнопленные, в результате которого погибли 53 человека.Согласно сообщению штаба территориальной обороны ДНР, число погибших из-за удара украинских войск по колонии в Еленовке, где содержатся украинские военнопленные, возросло до 53. Как сообщало минобороны РФ, удар по изолятору был нанесен из американской РСЗО HIMARS."По информации командующего ракетными войсками и артиллерии командования сухопутных войск ВС Украины, ВС Украины не наносили ракетного и артиллерийского удара в районе населенного пункта Еленовка", - говорится в заявлении украинского генштаба. При этом генштаб Украины обвинил в нанесении удара по Еленовке вооруженные силы РФ, но не предоставил никаких доказательств.Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что Киев "целенаправленно уничтожает сдавшихся в плен украинских боевиков, чтобы замести следы военных преступлений, совершенных против мирного населения Донбасса, и тем самым заставить остальных продолжать боевые действия, а не сдаваться в плен группировке войск Донецкой Народной республики".

https://ria.ru/20220720/plennye-1803461706.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр