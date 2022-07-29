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В украинском генштабе отрицают удар по колонии в ДНР - РИА Новости, 29.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В украинском генштабе отрицают удар по колонии в ДНР
В украинском генштабе отрицают удар по колонии в ДНР - РИА Новости, 29.07.2022
В украинском генштабе отрицают удар по колонии в ДНР
Генеральный штаб вооруженных сил Украины отрицает, что украинские войска нанесли удар по колонии в Еленовке в Донецкой Народной республике, где содержатся... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T13:30
2022-07-29T13:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Генеральный штаб вооруженных сил Украины отрицает, что украинские войска нанесли удар по колонии в Еленовке в Донецкой Народной республике, где содержатся украинские военнопленные, в результате которого погибли 53 человека.Согласно сообщению штаба территориальной обороны ДНР, число погибших из-за удара украинских войск по колонии в Еленовке, где содержатся украинские военнопленные, возросло до 53. Как сообщало минобороны РФ, удар по изолятору был нанесен из американской РСЗО HIMARS."По информации командующего ракетными войсками и артиллерии командования сухопутных войск ВС Украины, ВС Украины не наносили ракетного и артиллерийского удара в районе населенного пункта Еленовка", - говорится в заявлении украинского генштаба. При этом генштаб Украины обвинил в нанесении удара по Еленовке вооруженные силы РФ, но не предоставил никаких доказательств.Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что Киев "целенаправленно уничтожает сдавшихся в плен украинских боевиков, чтобы замести следы военных преступлений, совершенных против мирного населения Донбасса, и тем самым заставить остальных продолжать боевые действия, а не сдаваться в плен группировке войск Донецкой Народной республики".
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в мире, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
13:30 29.07.2022
 
В украинском генштабе отрицают удар по колонии в ДНР

Украинский генштаб заявил, что ВСУ не наносили удар по колонии в Еленовке

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Генеральный штаб вооруженных сил Украины отрицает, что украинские войска нанесли удар по колонии в Еленовке в Донецкой Народной республике, где содержатся украинские военнопленные, в результате которого погибли 53 человека.
Согласно сообщению штаба территориальной обороны ДНР, число погибших из-за удара украинских войск по колонии в Еленовке, где содержатся украинские военнопленные, возросло до 53. Как сообщало минобороны РФ, удар по изолятору был нанесен из американской РСЗО HIMARS.
"По информации командующего ракетными войсками и артиллерии командования сухопутных войск ВС Украины, ВС Украины не наносили ракетного и артиллерийского удара в районе населенного пункта Еленовка", - говорится в заявлении украинского генштаба. При этом генштаб Украины обвинил в нанесении удара по Еленовке вооруженные силы РФ, но не предоставил никаких доказательств.
Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что Киев "целенаправленно уничтожает сдавшихся в плен украинских боевиков, чтобы замести следы военных преступлений, совершенных против мирного населения Донбасса, и тем самым заставить остальных продолжать боевые действия, а не сдаваться в плен группировке войск Донецкой Народной республики".
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