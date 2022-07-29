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Украина увеличит экспорт электроэнергии в Европу в 2,5 раза - РИА Новости, 29.07.2022
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Украина увеличит экспорт электроэнергии в Европу в 2,5 раза
Украина увеличит экспорт электроэнергии в Европу в 2,5 раза - РИА Новости, 29.07.2022
Украина увеличит экспорт электроэнергии в Европу в 2,5 раза
Украина увеличивает в 2,5 раза экспорт электроэнергии в ЕС уже с субботы, объем составит 250 МВт, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T18:07
2022-07-29T18:07
денис шмыгаль
украина
в мире
европа
электричество
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Украина увеличивает в 2,5 раза экспорт электроэнергии в ЕС уже с субботы, объем составит 250 МВт, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства в пятницу.Он отметил, что потенциал Украины в экспорте электроэнергии – "миллиарды евро".Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что электроэнергия для Украины - экспортный продукт, объемы которого Киев намерен увеличивать.Украина в рамках в рамках проекта ENTSO-E (европейская сеть операторов системы передачи электрической энергии в 36 странах) экспортирует на коммерческих условиях электроэнергию в Румынию. Также в июне между Польшей и Украиной был подписан договор о сотрудничестве в сфере энергетики с целью повышения энергетической безопасности в Центральной и Восточной Европе и отказа от поставок российских энергоносителей.
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денис шмыгаль, украина, в мире, европа, электричество
18:07 29.07.2022
 
Украина увеличит экспорт электроэнергии в Европу в 2,5 раза

Украина увеличит экспорт электроэнергии в Европу в 2,5 раза до 250 мегаватт

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Украина увеличивает в 2,5 раза экспорт электроэнергии в ЕС уже с субботы, объем составит 250 МВт, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства в пятницу.
"С завтрашнего дня возможности для продажи украинской электроэнергии в Европу вырастут в 2,5 раза. Сейчас мы экспортируем 100 МВт, а поставим уже 250 МВт, которые за год хотим увеличить еще в восемь раз", - приводит слова Шмыгаля пресс-служба "Правительственного портала".
Он отметил, что потенциал Украины в экспорте электроэнергии – "миллиарды евро".
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что электроэнергия для Украины - экспортный продукт, объемы которого Киев намерен увеличивать.
Украина в рамках в рамках проекта ENTSO-E (европейская сеть операторов системы передачи электрической энергии в 36 странах) экспортирует на коммерческих условиях электроэнергию в Румынию. Также в июне между Польшей и Украиной был подписан договор о сотрудничестве в сфере энергетики с целью повышения энергетической безопасности в Центральной и Восточной Европе и отказа от поставок российских энергоносителей.
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Денис ШмыгальУкраинаВ миреЕвропаЭлектричество
 
 
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