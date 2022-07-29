https://ria.ru/20220729/elektroenergiya-1805949041.html

Украина увеличит экспорт электроэнергии в Европу в 2,5 раза

Украина увеличит экспорт электроэнергии в Европу в 2,5 раза - РИА Новости, 29.07.2022

Украина увеличит экспорт электроэнергии в Европу в 2,5 раза

Украина увеличивает в 2,5 раза экспорт электроэнергии в ЕС уже с субботы, объем составит 250 МВт, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T18:07

2022-07-29T18:07

2022-07-29T18:07

денис шмыгаль

украина

в мире

европа

электричество

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Украина увеличивает в 2,5 раза экспорт электроэнергии в ЕС уже с субботы, объем составит 250 МВт, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства в пятницу.Он отметил, что потенциал Украины в экспорте электроэнергии – "миллиарды евро".Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что электроэнергия для Украины - экспортный продукт, объемы которого Киев намерен увеличивать.Украина в рамках в рамках проекта ENTSO-E (европейская сеть операторов системы передачи электрической энергии в 36 странах) экспортирует на коммерческих условиях электроэнергию в Румынию. Также в июне между Польшей и Украиной был подписан договор о сотрудничестве в сфере энергетики с целью повышения энергетической безопасности в Центральной и Восточной Европе и отказа от поставок российских энергоносителей.

https://ria.ru/20220727/gazprom-1805399743.html

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Владимир Лаврентьев

денис шмыгаль, украина, в мире, европа, электричество