https://ria.ru/20220729/dtp-1805829610.html

В Томской области в ДТП погиб ребенок

В Томской области в ДТП погиб ребенок - РИА Новости, 29.07.2022

В Томской области в ДТП погиб ребенок

Тринадцатилетняя девочка погибла, еще четыре человека пострадали в столкновении Volkswagen Tiguan и "Газели" в Томской области, сообщает УМВД по региону. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T12:46

2022-07-29T12:46

2022-07-29T12:52

происшествия

volkswagen touareg

авто

россия

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НОВОСИБИРСК, 29 июл – РИА Новости. Тринадцатилетняя девочка погибла, еще четыре человека пострадали в столкновении Volkswagen Tiguan и "Газели" в Томской области, сообщает УМВД по региону.Столкновение двух встречных транспортных средств произошло в пятницу около 12.55 (08.55 мск) на 24-м километре автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево."В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 13-летняя девочка - пассажир автомобиля Volkswagen Tiguan. Также в медицинское учреждение были доставлены оба водителя транспортных средств и пассажиры легкового автомобиля: 10-летний мальчик и 41-летняя женщина", - говорится в сообщении.Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

https://ria.ru/20220726/dtp-1805201631.html

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происшествия, volkswagen touareg, авто, россия