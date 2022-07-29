12:46 29.07.2022 (обновлено: 12:52 29.07.2022)
В Томской области в ДТП погиб ребенок
УМВД: в Томской области в ДТП погибла девочка, четыре человека пострадали
© Фото : Управление МВД России по Томской области/ВКонтактеДТП с участием машин Volkswagen Tiguan и Газель 3302 на 24 километре автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево
ДТП с участием машин Volkswagen Tiguan и Газель 3302 на 24 километре автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 29 июл – РИА Новости. Тринадцатилетняя девочка погибла, еще четыре человека пострадали в столкновении Volkswagen Tiguan и "Газели" в Томской области, сообщает УМВД по региону.
Столкновение двух встречных транспортных средств произошло в пятницу около 12.55 (08.55 мск) на 24-м километре автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево.
"В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 13-летняя девочка - пассажир автомобиля Volkswagen Tiguan. Также в медицинское учреждение были доставлены оба водителя транспортных средств и пассажиры легкового автомобиля: 10-летний мальчик и 41-летняя женщина", - говорится в сообщении.
Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.
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