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В Томской области в ДТП погиб ребенок - РИА Новости, 29.07.2022
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В Томской области в ДТП погиб ребенок
В Томской области в ДТП погиб ребенок - РИА Новости, 29.07.2022
В Томской области в ДТП погиб ребенок
Тринадцатилетняя девочка погибла, еще четыре человека пострадали в столкновении Volkswagen Tiguan и "Газели" в Томской области, сообщает УМВД по региону. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T12:46
2022-07-29T12:52
происшествия
volkswagen touareg
авто
россия
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НОВОСИБИРСК, 29 июл – РИА Новости. Тринадцатилетняя девочка погибла, еще четыре человека пострадали в столкновении Volkswagen Tiguan и "Газели" в Томской области, сообщает УМВД по региону.Столкновение двух встречных транспортных средств произошло в пятницу около 12.55 (08.55 мск) на 24-м километре автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево."В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 13-летняя девочка - пассажир автомобиля Volkswagen Tiguan. Также в медицинское учреждение были доставлены оба водителя транспортных средств и пассажиры легкового автомобиля: 10-летний мальчик и 41-летняя женщина", - говорится в сообщении.Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.
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происшествия, volkswagen touareg, авто, россия
12:46 29.07.2022 (обновлено: 12:52 29.07.2022)
 
В Томской области в ДТП погиб ребенок

УМВД: в Томской области в ДТП погибла девочка, четыре человека пострадали

© Фото : Управление МВД России по Томской области/ВКонтактеДТП с участием машин Volkswagen Tiguan и Газель 3302 на 24 километре автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево
ДТП с участием машин Volkswagen Tiguan и Газель 3302 на 24 километре автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© Фото : Управление МВД России по Томской области/ВКонтакте
ДТП с участием машин Volkswagen Tiguan и Газель 3302 на 24 километре автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 29 июл – РИА Новости. Тринадцатилетняя девочка погибла, еще четыре человека пострадали в столкновении Volkswagen Tiguan и "Газели" в Томской области, сообщает УМВД по региону.
Столкновение двух встречных транспортных средств произошло в пятницу около 12.55 (08.55 мск) на 24-м километре автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево.
"В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 13-летняя девочка - пассажир автомобиля Volkswagen Tiguan. Также в медицинское учреждение были доставлены оба водителя транспортных средств и пассажиры легкового автомобиля: 10-летний мальчик и 41-летняя женщина", - говорится в сообщении.
Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.
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