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Украинские войска снова обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 29.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска снова обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска снова обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 29.07.2022
Украинские войска снова обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска в 10.30 мск выпустили еще десять снарядов калибром 152 миллиметра по Киевскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T11:33
2022-07-29T11:33
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска в 10.30 мск выпустили еще десять снарядов калибром 152 миллиметра по Киевскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 10.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Первомайское – город Донецк (Киевский район): выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о шести обстрелах Киевского района Донецка со стороны украинских войск, в том числе ракетами из РСЗО "Град" и "Ураган". Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о трех пострадавших в результате обстрелов этого района.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
11:33 29.07.2022
 
Украинские войска снова обстреляли Киевский район Донецка

Представительство ДНР: ВСУ выпустили еще десять снарядов по Киевскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда в Донбассе
Осколки снаряда в Донбассе - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска в 10.30 мск выпустили еще десять снарядов калибром 152 миллиметра по Киевскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 10.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Первомайское – город Донецк (Киевский район): выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о шести обстрелах Киевского района Донецка со стороны украинских войск, в том числе ракетами из РСЗО "Град" и "Ураган". Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о трех пострадавших в результате обстрелов этого района.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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