https://ria.ru/20220729/domdrakona-1805944732.html

Появились первые отзывы на сериал "Дом Дракона"

Появились первые отзывы на сериал "Дом Дракона" - РИА Новости, 29.07.2022

Появились первые отзывы на сериал "Дом Дракона"

В социальных сетях появились первые отзывы на сериал "Дом Дракона", сообщает Collider. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T18:48

2022-07-29T18:48

2022-07-29T18:48

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кино и сериалы

игра престолов (сериал)

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В социальных сетях появились первые отзывы на сериал "Дом Дракона", сообщает Collider.Это приквел культовой "Игры престолов". Действие в нем разворачивается за 200 лет до событий, показанных в оригинале. В центре — рассказ о взлете и падении Дома Таргариенов. Шоу основано на книге Джорджа Мартина "Пламя и кровь". Ее первый том был опубликован в 2018 году.Роли исполнили Мэтт Смит, Уил Джонсон, Джон Макмиллан, Саванна Стейн, Тео Нейт, Эмма Д’Арси, Пэдди Консидайн, Оливия Кук, Рис Иванс и другие."Мне не понравилась последняя часть "Игры престолов". Совсем. Но признаю, что премьерный эпизод "Дома Дракона" сделан, и правда, хорошо. Я точно продолжу смотреть этот сериал. После финала нам показали расширенное превью сезона, и оно выглядит круто", — написал в своем аккаунте в социальной сети автор Collider Стив Вайнтрауб. "Без спойлеров, могу сказать: мне понравилось, что в шоу по-прежнему ощущается эпический масштаб, но при этом оно рассказывает личную историю одной семьи, показывает и то, что она дисфункциональная, и то, что в ней есть любовь", — пишет Кристина Рэддиш, еще один автор Collider.На странице в соцсети подкаста Bald Move заявили, что есть в "Доме Драконов" нечто такое, что поклонники "Игры престолов" могли бы назвать ересью. И тем не менее автор серии постов о новом сериале уверен, что приквел сможет привлечь фанатов оригинального проекта и высоко оценил первую серию. "Я и не знала, как сильно скучаю по музыкальной теме "Игры престолов", пока не услышала ее на премьере "Дома Дракона". Первый эпизод фантастический! Не терпится увидеть, что будет дальше. Надеюсь, что новое шоу не повторит ошибки финала "Игры престолов", — заявила кинокритик Кэт Комбс. Первый эпизод "Дома Дракона" выйдет в эфир 21 августа 2022 года.

https://ria.ru/20220728/covid-1805509145.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, игра престолов (сериал)