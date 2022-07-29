Додон считает, что останется под домашним арестом
Экс-президент Молдавии Додон считает, что судьи не отменят ему домашний арест
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПредседатель партии социалистов Молдавии Игорь Додон
Председатель партии социалистов Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 29 июл – РИА Новости. Находящийся под следствием бывший президент Молдавии Игорь Додон не уверен, что судьи отменят ему домашний арест, соответствующее заявление политик сделал на выходе из Апелляционной палаты, где в пятницу рассматривается ходатайство его адвокатов.
Апелляционная палата рассматривала ходатайство адвокатов бывшего президента, которые требовали отменить решение от 20 июля о продлении домашнего ареста Додону ещё на 30 суток (до 20 августа).
"Адвокаты привели свои доводы, почему для такой меры пресечения (домашний арест – ред.) нет оснований. Но я не думаю, что судьи вынесут правильное решение, они несвободны в своих действиях. А власти недооценивают всей ситуации. Пока я буду находиться под арестом, тем сильнее будет падать рейтинг правящей Партии "Действие и солидарность" и президента Майи Санду, - сказал политик. Ранее Додон сообщил журналистам, что прокуроры хотят запретить ему общаться с прессой.
Прошение адвокатов об отмене домашнего ареста Додону судейская коллегия рассматривает почти 3 часа.
Бывшего президента страны задержали в конце мая, против него выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, пассивной коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины. Под домашним арестом он находится с 26 мая, по ходатайству прокуроров судьи несколько раз продлевали эту меру пресечения. Экс-президент заявлял через адвокатов, что располагает доказательствами своей невиновности, а действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".