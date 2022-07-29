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Додон считает, что останется под домашним арестом - РИА Новости, 29.07.2022
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Додон считает, что останется под домашним арестом
Додон считает, что останется под домашним арестом - РИА Новости, 29.07.2022
Додон считает, что останется под домашним арестом
Находящийся под следствием бывший президент Молдавии Игорь Додон не уверен, что судьи отменят ему домашний арест, соответствующее заявление политик сделал на... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T18:17
2022-07-29T18:17
в мире
майя санду
молдавия
игорь додон
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КИШИНЕВ, 29 июл – РИА Новости. Находящийся под следствием бывший президент Молдавии Игорь Додон не уверен, что судьи отменят ему домашний арест, соответствующее заявление политик сделал на выходе из Апелляционной палаты, где в пятницу рассматривается ходатайство его адвокатов.Апелляционная палата рассматривала ходатайство адвокатов бывшего президента, которые требовали отменить решение от 20 июля о продлении домашнего ареста Додону ещё на 30 суток (до 20 августа)."Адвокаты привели свои доводы, почему для такой меры пресечения (домашний арест – ред.) нет оснований. Но я не думаю, что судьи вынесут правильное решение, они несвободны в своих действиях. А власти недооценивают всей ситуации. Пока я буду находиться под арестом, тем сильнее будет падать рейтинг правящей Партии "Действие и солидарность" и президента Майи Санду, - сказал политик. Ранее Додон сообщил журналистам, что прокуроры хотят запретить ему общаться с прессой.Прошение адвокатов об отмене домашнего ареста Додону судейская коллегия рассматривает почти 3 часа.Бывшего президента страны задержали в конце мая, против него выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, пассивной коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины. Под домашним арестом он находится с 26 мая, по ходатайству прокуроров судьи несколько раз продлевали эту меру пресечения. Экс-президент заявлял через адвокатов, что располагает доказательствами своей невиновности, а действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
https://ria.ru/20220629/moldaviya-1799003769.html
https://ria.ru/20220729/dodon-1805864565.html
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в мире, майя санду, молдавия, игорь додон
18:17 29.07.2022
 
Додон считает, что останется под домашним арестом

Экс-президент Молдавии Додон считает, что судьи не отменят ему домашний арест

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПредседатель партии социалистов Молдавии Игорь Додон
Председатель партии социалистов Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Председатель партии социалистов Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 июл – РИА Новости. Находящийся под следствием бывший президент Молдавии Игорь Додон не уверен, что судьи отменят ему домашний арест, соответствующее заявление политик сделал на выходе из Апелляционной палаты, где в пятницу рассматривается ходатайство его адвокатов.
Апелляционная палата рассматривала ходатайство адвокатов бывшего президента, которые требовали отменить решение от 20 июля о продлении домашнего ареста Додону ещё на 30 суток (до 20 августа).
Бывший президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 15:06
Додон отвел действующей власти Молдавии несколько месяцев
"Адвокаты привели свои доводы, почему для такой меры пресечения (домашний арест – ред.) нет оснований. Но я не думаю, что судьи вынесут правильное решение, они несвободны в своих действиях. А власти недооценивают всей ситуации. Пока я буду находиться под арестом, тем сильнее будет падать рейтинг правящей Партии "Действие и солидарность" и президента Майи Санду, - сказал политик. Ранее Додон сообщил журналистам, что прокуроры хотят запретить ему общаться с прессой.
Прошение адвокатов об отмене домашнего ареста Додону судейская коллегия рассматривает почти 3 часа.
Бывшего президента страны задержали в конце мая, против него выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, пассивной коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины. Под домашним арестом он находится с 26 мая, по ходатайству прокуроров судьи несколько раз продлевали эту меру пресечения. Экс-президент заявлял через адвокатов, что располагает доказательствами своей невиновности, а действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
14:29
Додон заявил, что молдавские власти готовы втянуть страну в войну с Россией
 
В миреМайя СандуМолдавияИгорь Додон
 
 
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