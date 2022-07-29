ВСУ обстреляли Горловку и Гольмовский
Представительство ДНР: ВСУ выпустили двадцать снарядов по Горловке и Гольмовскому
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска за 50 минут выпустили десять снарядов калибром 122 миллиметра по Горловке и десять снарядов калибром 155 миллиметров по Гольмовскому в Донецкой Народной Республике, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 16:40 - н.п. Курдюмовка - н.п. Горловка (пос. ш-ты Румянцева): выпущено 10 снарядов калибром 122 мм; 17:30 - н.п. Курдюмовка - н.п. Гольмовский: выпущено 10 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".