14:16 29.07.2022 (обновлено: 14:17 29.07.2022)
Украинские боевики вновь обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка
Представительство ДНР: ВСУ вновь обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска в 13.30 мск выпустили десять снарядов калибром 152 миллиметра по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13:30 - н.п. Первомайское - г. Донецк (Киевский и Куйбышевский р-ны): выпущено 10 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
По данным ведомства, украинские войска в пятницу многократно обстреляли тяжелыми снарядами указанные районы Донецка, в том числе из РСЗО "Град".
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.