https://ria.ru/20220729/diageo-1805862652.html

Производитель алкоголя Diageo оценил убытки из-за ухода из России

Производитель алкоголя Diageo оценил убытки из-за ухода из России - РИА Новости, 29.07.2022

Производитель алкоголя Diageo оценил убытки из-за ухода из России

Британская компания Diageo, являющаяся одним из крупнейших мировых производителей алкогольных напитков, оценила убытки от прекращения деятельности в России в... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T14:24

2022-07-29T14:24

2022-07-29T14:26

россия

в мире

алкоголь

экономика

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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Британская компания Diageo, являющаяся одним из крупнейших мировых производителей алкогольных напитков, оценила убытки от прекращения деятельности в России в 146 миллионов фунтов стерлингов (около 180 миллионов долларов), следует из ее отчета за 2022 финансовый год.Diageo в марте решила приостановить экспорт алкоголя в Россию и продажи в стране, а 28 июня решила в течение полугода полностью свернуть деятельность в России."Общее влияние от прекращения деятельности в России привело к убыткам в 146 миллионов фунтов стерлингов, включая обесценивание бренда Bell's (77 миллионов фунтов), репутации бренда Smirnoff (19 миллионов фунтов)", - говорится в отчете. Также в эту сумму включены прямые потери в 50 миллионов фунтов, в том числе резервы по контрактам в 14 миллионов фунтов и увольнениям в 13 миллионов фунтов.Компания Diageo производит такую известную продукцию как виски Johnnie Walker, J&B, White Horse и Crown Royal, водку Smirnoff, ликер Baileys, ром Captain Morgan, джин Gordon's и пиво Guinness.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220724/alkogol-1804587135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, в мире, алкоголь, экономика