https://ria.ru/20220729/delo-1805994136.html

На участников проекта "Омбудсмен полиции" завели дело о ложном доносе

На участников проекта "Омбудсмен полиции" завели дело о ложном доносе - РИА Новости, 29.07.2022

На участников проекта "Омбудсмен полиции" завели дело о ложном доносе

Уголовное дело о ложном доносе завели на троих человек, умышленно оговоривших гражданина, обвинив его в вымогательстве, рассказал начальник пресс-службы... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T21:25

2022-07-29T21:25

2022-07-29T21:25

происшествия

россия

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Уголовное дело о ложном доносе завели на троих человек, умышленно оговоривших гражданина, обвинив его в вымогательстве, рассказал начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет об участниках проекта "Омбудсмен полиции".По словам Васенина, в полицию с заявлением обратилась москвичка. В нем она указала, что ее знакомый вымогает у нее деньги за "нераспространение сведений, порочащих ее честь и достоинство". На основании ее заявления, а также по результатам проверки было возбуждено дело о вымогательстве. Мужчина был задержан и привлечён к установленной законом ответственности.Он добавил, что своими действиями женщина ввела в заблуждение полицейских, искусственно создав доказательства по обвинению гражданина. "В отношении троих граждан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 306 УК РФ "Заведомо ложный донос", - подчеркнул начальник пресс-службы. Максимальная санкция – лишение свободы на шесть лет.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет об участниках проекта "Омбудсмен полиции" Ирине Андиной, Евгении Моисееве и Василии Федорове.

https://ria.ru/20220725/bolnitsa-1804778432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, россия