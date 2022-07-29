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На участников проекта "Омбудсмен полиции" завели дело о ложном доносе - РИА Новости, 29.07.2022
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На участников проекта "Омбудсмен полиции" завели дело о ложном доносе
На участников проекта "Омбудсмен полиции" завели дело о ложном доносе - РИА Новости, 29.07.2022
На участников проекта "Омбудсмен полиции" завели дело о ложном доносе
Уголовное дело о ложном доносе завели на троих человек, умышленно оговоривших гражданина, обвинив его в вымогательстве, рассказал начальник пресс-службы... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T21:25
2022-07-29T21:25
происшествия
россия
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Уголовное дело о ложном доносе завели на троих человек, умышленно оговоривших гражданина, обвинив его в вымогательстве, рассказал начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет об участниках проекта "Омбудсмен полиции".По словам Васенина, в полицию с заявлением обратилась москвичка. В нем она указала, что ее знакомый вымогает у нее деньги за "нераспространение сведений, порочащих ее честь и достоинство". На основании ее заявления, а также по результатам проверки было возбуждено дело о вымогательстве. Мужчина был задержан и привлечён к установленной законом ответственности.Он добавил, что своими действиями женщина ввела в заблуждение полицейских, искусственно создав доказательства по обвинению гражданина. "В отношении троих граждан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 306 УК РФ "Заведомо ложный донос", - подчеркнул начальник пресс-службы. Максимальная санкция – лишение свободы на шесть лет.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет об участниках проекта "Омбудсмен полиции" Ирине Андиной, Евгении Моисееве и Василии Федорове.
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происшествия, россия
21:25 29.07.2022
 
На участников проекта "Омбудсмен полиции" завели дело о ложном доносе

На участников проекта "Омбудсмен полиции" завели уголовное дело о ложном доносе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Уголовное дело о ложном доносе завели на троих человек, умышленно оговоривших гражданина, обвинив его в вымогательстве, рассказал начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет об участниках проекта "Омбудсмен полиции".
По словам Васенина, в полицию с заявлением обратилась москвичка. В нем она указала, что ее знакомый вымогает у нее деньги за "нераспространение сведений, порочащих ее честь и достоинство". На основании ее заявления, а также по результатам проверки было возбуждено дело о вымогательстве. Мужчина был задержан и привлечён к установленной законом ответственности.
"При рассмотрении материалов уголовного дела было установлено, что заявительница, вступив в преступный сговор с двумя мужчинами, согласовывая с ними свои действия и осознавая противоправность своих деяний, умышленно оговорила задержанного", - цитируются в сообщении главка слова Васенина.
Он добавил, что своими действиями женщина ввела в заблуждение полицейских, искусственно создав доказательства по обвинению гражданина. "В отношении троих граждан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 306 УК РФ "Заведомо ложный донос", - подчеркнул начальник пресс-службы. Максимальная санкция – лишение свободы на шесть лет.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет об участниках проекта "Омбудсмен полиции" Ирине Андиной, Евгении Моисееве и Василии Федорове.
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