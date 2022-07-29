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В Чите из-за роста уровня воды затопило парк - РИА Новости, 29.07.2022
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В Чите из-за роста уровня воды затопило парк
В Чите из-за роста уровня воды затопило парк - РИА Новости, 29.07.2022
В Чите из-за роста уровня воды затопило парк
Парк "Бурушка" полностью затопило на берегу реки в Чите из-за резкого роста уровня воды, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T12:14
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ЧИТА, 29 июл - РИА Новости. Парк "Бурушка" полностью затопило на берегу реки в Чите из-за резкого роста уровня воды, передает корреспондент РИА Новости.Ранее главы администраций районов Читы призвали жителей подготовиться к эвакуации. В городе объявлен режим повышенной готовности.Сейчас в парке полностью затоплена территория, под воду ушли вывеска с названием, а также часть построек. Обычно в парке проводят конные прогулки, но сейчас лошади эвакуированы через пешеходный мост.
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12:14 29.07.2022
 
В Чите из-за роста уровня воды затопило парк

В Чите из-за резкого роста уровня воды затопило парк "Бурушка"

© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краюСотрудники МЧС России работают в подтопленных районах под Читой
Сотрудники МЧС России работают в подтопленных районах под Читой - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
Сотрудники МЧС России работают в подтопленных районах под Читой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧИТА, 29 июл - РИА Новости. Парк "Бурушка" полностью затопило на берегу реки в Чите из-за резкого роста уровня воды, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее главы администраций районов Читы призвали жителей подготовиться к эвакуации. В городе объявлен режим повышенной готовности.
Сейчас в парке полностью затоплена территория, под воду ушли вывеска с названием, а также часть построек. Обычно в парке проводят конные прогулки, но сейчас лошади эвакуированы через пешеходный мост.
Владивосток - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 04:38
Во Владивостоке из-за циклона подтопило дороги
 
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