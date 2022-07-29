https://ria.ru/20220729/chita-1805820251.html

В Чите из-за роста уровня воды затопило парк

В Чите из-за роста уровня воды затопило парк - РИА Новости, 29.07.2022

В Чите из-за роста уровня воды затопило парк

Парк "Бурушка" полностью затопило на берегу реки в Чите из-за резкого роста уровня воды, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T12:14

2022-07-29T12:14

2022-07-29T12:14

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ЧИТА, 29 июл - РИА Новости. Парк "Бурушка" полностью затопило на берегу реки в Чите из-за резкого роста уровня воды, передает корреспондент РИА Новости.Ранее главы администраций районов Читы призвали жителей подготовиться к эвакуации. В городе объявлен режим повышенной готовности.Сейчас в парке полностью затоплена территория, под воду ушли вывеска с названием, а также часть построек. Обычно в парке проводят конные прогулки, но сейчас лошади эвакуированы через пешеходный мост.

https://ria.ru/20220628/tsiklon-1798597866.html

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