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МЧС предупредило о риске эвакуации из-за роста уровня воды в реке Чита - РИА Новости, 29.07.2022
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МЧС предупредило о риске эвакуации из-за роста уровня воды в реке Чита
МЧС предупредило о риске эвакуации из-за роста уровня воды в реке Чита - РИА Новости, 29.07.2022
МЧС предупредило о риске эвакуации из-за роста уровня воды в реке Чита
Уровень воды в реке Чита превысил критические значения и продолжает увеличиваться, жители должны быть готовы эвакуироваться, сообщило ГУ МЧС по Забайкальскому... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T10:34
2022-07-29T12:52
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
чита
забайкальский край
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ЧИТА, 29 июл — РИА Новости. Уровень воды в реке Чита превысил критические значения и продолжает увеличиваться, жители должны быть готовы эвакуироваться, сообщило ГУ МЧС по Забайкальскому краю.В свою очередь, губернатор Забайкальского края Александр Осипов на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что вода прибывает быстрее, чем ожидалось."Ситуация с паводками в Забайкалье серьезная, вода прибывает стремительнее, чем прогнозировал Гидрометцентр, пик волны ожидается к вечеру. По последним данным, в крае подтоплено 107 домов и 261 приусадебный участок. В зоне подтопления десять населенных пунктов и девять дачных товариществ", — сообщил глава края.Уровень воды резко поднялся за последние сутки. В Чите ввели режим повышенной готовности, в поселках запустили специальные автобусы для вывоза людей.Подтоплены садовые участки в пойме реки, появилась угроза подтопления улиц в городе.В МЧС отмечают, что 30 и 31 июля ожидается дополнительный подъем уровня воды на 50-90 сантиметров до отметки 300-340 сантиметров.Власти призывают жителей не пытаться пересекать реку вброд, пока уровень воды не снизится.В Ингодинском районе Читы началась эвакуация маломобильных граждан, проживающих в домах в зоне риска.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, чита, забайкальский край
10:34 29.07.2022 (обновлено: 12:52 29.07.2022)
 
МЧС предупредило о риске эвакуации из-за роста уровня воды в реке Чита

МЧС: уровень воды в реке Чита превысил критическое значение, есть угроза подтопления

© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краюСотрудники МЧС России работают в подтопленных дачных кооперативах под Читой
Сотрудники МЧС России работают в подтопленных дачных кооперативах под Читой - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
Сотрудники МЧС России работают в подтопленных дачных кооперативах под Читой
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ЧИТА, 29 июл — РИА Новости. Уровень воды в реке Чита превысил критические значения и продолжает увеличиваться, жители должны быть готовы эвакуироваться, сообщило ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

"На реке Чита у города Чита в результате сильных дождей наблюдается формирование высокого паводка. Общий подъем составил 232 сантиметра, уровень воды достиг отметки 247 сантиметров при критическом значении выхода на пойму 160 сантиметров и опасном явлении 300 сантиметров", — говорится в релизе.

В свою очередь, губернатор Забайкальского края Александр Осипов на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что вода прибывает быстрее, чем ожидалось.
"Ситуация с паводками в Забайкалье серьезная, вода прибывает стремительнее, чем прогнозировал Гидрометцентр, пик волны ожидается к вечеру. По последним данным, в крае подтоплено 107 домов и 261 приусадебный участок. В зоне подтопления десять населенных пунктов и девять дачных товариществ", — сообщил глава края.
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Уровень воды резко поднялся за последние сутки. В Чите ввели режим повышенной готовности, в поселках запустили специальные автобусы для вывоза людей.
Подтоплены садовые участки в пойме реки, появилась угроза подтопления улиц в городе.
В МЧС отмечают, что 30 и 31 июля ожидается дополнительный подъем уровня воды на 50-90 сантиметров до отметки 300-340 сантиметров.
Власти призывают жителей не пытаться пересекать реку вброд, пока уровень воды не снизится.
В Ингодинском районе Читы началась эвакуация маломобильных граждан, проживающих в домах в зоне риска.
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