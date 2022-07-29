https://ria.ru/20220729/chita-1805781942.html

МЧС предупредило о риске эвакуации из-за роста уровня воды в реке Чита

МЧС предупредило о риске эвакуации из-за роста уровня воды в реке Чита - РИА Новости, 29.07.2022

МЧС предупредило о риске эвакуации из-за роста уровня воды в реке Чита

Уровень воды в реке Чита превысил критические значения и продолжает увеличиваться, жители должны быть готовы эвакуироваться, сообщило ГУ МЧС по Забайкальскому... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T10:34

2022-07-29T10:34

2022-07-29T12:52

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

чита

забайкальский край

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ЧИТА, 29 июл — РИА Новости. Уровень воды в реке Чита превысил критические значения и продолжает увеличиваться, жители должны быть готовы эвакуироваться, сообщило ГУ МЧС по Забайкальскому краю.В свою очередь, губернатор Забайкальского края Александр Осипов на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что вода прибывает быстрее, чем ожидалось."Ситуация с паводками в Забайкалье серьезная, вода прибывает стремительнее, чем прогнозировал Гидрометцентр, пик волны ожидается к вечеру. По последним данным, в крае подтоплено 107 домов и 261 приусадебный участок. В зоне подтопления десять населенных пунктов и девять дачных товариществ", — сообщил глава края.Уровень воды резко поднялся за последние сутки. В Чите ввели режим повышенной готовности, в поселках запустили специальные автобусы для вывоза людей.Подтоплены садовые участки в пойме реки, появилась угроза подтопления улиц в городе.В МЧС отмечают, что 30 и 31 июля ожидается дополнительный подъем уровня воды на 50-90 сантиметров до отметки 300-340 сантиметров.Власти призывают жителей не пытаться пересекать реку вброд, пока уровень воды не снизится.В Ингодинском районе Читы началась эвакуация маломобильных граждан, проживающих в домах в зоне риска.

https://ria.ru/20210825/zabaykale-1746858891.html

https://ria.ru/20220628/tsiklon-1798597866.html

чита

забайкальский край

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, чита, забайкальский край