https://ria.ru/20220729/britaniya-1805965402.html

ВМС Британии представили новый военный корабль для проведения экспериментов

ВМС Британии представили новый военный корабль для проведения экспериментов - РИА Новости, 29.07.2022

ВМС Британии представили новый военный корабль для проведения экспериментов

Военно-морские силы Великобритании представили новый военный корабль "Патрик Блэкетт XV", который будет использоваться для тестирования новых технологий. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T19:04

2022-07-29T19:04

2022-07-29T19:04

в мире

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Военно-морские силы Великобритании представили новый военный корабль "Патрик Блэкетт XV", который будет использоваться для тестирования новых технологий."Сегодня мы приняли на вооружение корабль "Патрик Блэкетт XV". Он будет использоваться в качестве площадки для автономных экспериментов и испытаний, проводимых техническими специалистами военно-морского флота. Он назван в честь бывшего моряка флота, физика и лауреата Нобелевской премии Патрика Блэкетта", - говорится в Twitter ВМС страны.Там отмечается, что новый корабль позволит британским ВМС "испытывать новые комплексы и технологии для продвижения в военном деле". По сообщениям британской газеты Daily Express, стоимость судна составила 9 миллионов фунтов.

https://ria.ru/20220724/samolet-1804575990.html

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