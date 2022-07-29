https://ria.ru/20220729/britaniya-1805965402.html
ВМС Британии представили новый военный корабль для проведения экспериментов
ВМС Британии представили новый военный корабль для проведения экспериментов - РИА Новости, 29.07.2022
ВМС Британии представили новый военный корабль для проведения экспериментов
Военно-морские силы Великобритании представили новый военный корабль "Патрик Блэкетт XV", который будет использоваться для тестирования новых технологий. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T19:04
2022-07-29T19:04
2022-07-29T19:04
в мире
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Военно-морские силы Великобритании представили новый военный корабль "Патрик Блэкетт XV", который будет использоваться для тестирования новых технологий."Сегодня мы приняли на вооружение корабль "Патрик Блэкетт XV". Он будет использоваться в качестве площадки для автономных экспериментов и испытаний, проводимых техническими специалистами военно-морского флота. Он назван в честь бывшего моряка флота, физика и лауреата Нобелевской премии Патрика Блэкетта", - говорится в Twitter ВМС страны.Там отмечается, что новый корабль позволит британским ВМС "испытывать новые комплексы и технологии для продвижения в военном деле". По сообщениям британской газеты Daily Express, стоимость судна составила 9 миллионов фунтов.
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в мире
ВМС Британии представили новый военный корабль для проведения экспериментов
ВМС Британии представили новый корабль "Патрик Блэкетт XV" для проведения экспериментов