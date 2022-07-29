https://ria.ru/20220729/bezhentsy-1805993170.html

NL Times: в Нидерландах муниципалитеты дискриминируют беженцев не с Украины

NL Times: в Нидерландах муниципалитеты дискриминируют беженцев не с Украины - РИА Новости, 29.07.2022

NL Times: в Нидерландах муниципалитеты дискриминируют беженцев не с Украины

Нидерландский институт прав человека обвинил в дискриминации муниципалитеты страны, которые хотят принимать только беженцев с Украины, а не из других стран,... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T21:14

2022-07-29T21:14

2022-07-29T21:23

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ПАРИЖ, 29 июл - РИА Новости. Нидерландский институт прав человека обвинил в дискриминации муниципалитеты страны, которые хотят принимать только беженцев с Украины, а не из других стран, пишет портал NL Times.Ранее госсекретарь при министерстве юстиции и безопасности Нидерландов, занимающийся вопросами миграции, Эрик ван дер Бург заявил, что намерен направлять украинских беженцев в муниципалитеты, которые хотят принимать только украинцев. По его мнению, это могло бы создать больше мест в других муниципалитетах для просителей убежища других национальностей.В институте заявили, что это является дискриминацией, так как в законодательстве страны нет правового исключения, позволяющего при предоставлении убежища отдавать предпочтение украинцам.В апреле власти Нидерландов ввели постановление о приеме лиц с Украины, согласно которому украинцам не нужно проходить стандартную процедуру получения убежища, они автоматически получают статус временной защиты. Однако, как отметили в институте, это также не означает, что украинцы имеют больше прав на размещение в принимающей стране, чем беженцы из других государств.Правительство Нидерландов, как подчеркнули в институте прав человека, предлагая муниципалитетам принимать только украинских беженцев, "узаконивает дискриминацию".

https://ria.ru/20220714/bezhentsy-1802318616.html

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в мире, нидерланды, украина, беженцы