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NL Times: в Нидерландах муниципалитеты дискриминируют беженцев не с Украины - РИА Новости, 29.07.2022
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NL Times: в Нидерландах муниципалитеты дискриминируют беженцев не с Украины
NL Times: в Нидерландах муниципалитеты дискриминируют беженцев не с Украины - РИА Новости, 29.07.2022
NL Times: в Нидерландах муниципалитеты дискриминируют беженцев не с Украины
Нидерландский институт прав человека обвинил в дискриминации муниципалитеты страны, которые хотят принимать только беженцев с Украины, а не из других стран,... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T21:14
2022-07-29T21:23
в мире
нидерланды
украина
беженцы
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ПАРИЖ, 29 июл - РИА Новости. Нидерландский институт прав человека обвинил в дискриминации муниципалитеты страны, которые хотят принимать только беженцев с Украины, а не из других стран, пишет портал NL Times.Ранее госсекретарь при министерстве юстиции и безопасности Нидерландов, занимающийся вопросами миграции, Эрик ван дер Бург заявил, что намерен направлять украинских беженцев в муниципалитеты, которые хотят принимать только украинцев. По его мнению, это могло бы создать больше мест в других муниципалитетах для просителей убежища других национальностей.В институте заявили, что это является дискриминацией, так как в законодательстве страны нет правового исключения, позволяющего при предоставлении убежища отдавать предпочтение украинцам.В апреле власти Нидерландов ввели постановление о приеме лиц с Украины, согласно которому украинцам не нужно проходить стандартную процедуру получения убежища, они автоматически получают статус временной защиты. Однако, как отметили в институте, это также не означает, что украинцы имеют больше прав на размещение в принимающей стране, чем беженцы из других государств.Правительство Нидерландов, как подчеркнули в институте прав человека, предлагая муниципалитетам принимать только украинских беженцев, "узаконивает дискриминацию".
https://ria.ru/20220714/bezhentsy-1802318616.html
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в мире, нидерланды, украина, беженцы
21:14 29.07.2022 (обновлено: 21:23 29.07.2022)
 
NL Times: в Нидерландах муниципалитеты дискриминируют беженцев не с Украины

В Нидерландах обвинили муниципалитеты в дискриминации за прием только беженцев с Украины

© AP Photo / Alberto PezzaliДевушка с плакатом "Беженцам всегда рады"
Девушка с плакатом Беженцам всегда рады - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Девушка с плакатом "Беженцам всегда рады". Архивное фото
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ПАРИЖ, 29 июл - РИА Новости. Нидерландский институт прав человека обвинил в дискриминации муниципалитеты страны, которые хотят принимать только беженцев с Украины, а не из других стран, пишет портал NL Times.
Ранее госсекретарь при министерстве юстиции и безопасности Нидерландов, занимающийся вопросами миграции, Эрик ван дер Бург заявил, что намерен направлять украинских беженцев в муниципалитеты, которые хотят принимать только украинцев. По его мнению, это могло бы создать больше мест в других муниципалитетах для просителей убежища других национальностей.
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В институте заявили, что это является дискриминацией, так как в законодательстве страны нет правового исключения, позволяющего при предоставлении убежища отдавать предпочтение украинцам.
В апреле власти Нидерландов ввели постановление о приеме лиц с Украины, согласно которому украинцам не нужно проходить стандартную процедуру получения убежища, они автоматически получают статус временной защиты. Однако, как отметили в институте, это также не означает, что украинцы имеют больше прав на размещение в принимающей стране, чем беженцы из других государств.
Правительство Нидерландов, как подчеркнули в институте прав человека, предлагая муниципалитетам принимать только украинских беженцев, "узаконивает дискриминацию".
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