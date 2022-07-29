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Белоруссия отозвала посла в Британии - РИА Новости, 29.07.2022
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Белоруссия отозвала посла в Британии
Белоруссия отозвала посла в Британии - РИА Новости, 29.07.2022
Белоруссия отозвала посла в Британии
Белоруссия отзывает своего посла в Великобритании в связи с рядом недружественных шагов Лондона, полноценное дипприсутствие будет восстановлено после появления... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T11:50
2022-07-29T11:58
в мире
белоруссия
лондон
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МИНСК, 29 июл – РИА Новости. Белоруссия отзывает своего посла в Великобритании в связи с рядом недружественных шагов Лондона, полноценное дипприсутствие будет восстановлено после появления в британском правительстве "ответственных политиков", заявил в пятницу пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз."В связи с целым рядом недружественных шагов Великобритании, системно нацеленных на нанесение максимального ущерба белорусским гражданам и юридическим лицам, принято решение о понижении уровня дипломатического представительства нашей страны в Лондоне до временного поверенного в делах", - сказал Глаз журналистам.Он отметил, что отзыв посла не означает закрытия каналов коммуникации с Лондоном: полноценное дипприсутствие будет восстановлено после появления в британском правительстве "ответственных политиков".
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в мире, белоруссия, лондон, великобритания
11:50 29.07.2022 (обновлено: 11:58 29.07.2022)
 
Белоруссия отозвала посла в Британии

Белоруссия отозвала посла в Великобритании из-за недружественных шагов Лондона

© Depositphotos / samotЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© Depositphotos / samot
Лондон. Архивное фото
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МИНСК, 29 июл – РИА Новости. Белоруссия отзывает своего посла в Великобритании в связи с рядом недружественных шагов Лондона, полноценное дипприсутствие будет восстановлено после появления в британском правительстве "ответственных политиков", заявил в пятницу пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.
"В связи с целым рядом недружественных шагов Великобритании, системно нацеленных на нанесение максимального ущерба белорусским гражданам и юридическим лицам, принято решение о понижении уровня дипломатического представительства нашей страны в Лондоне до временного поверенного в делах", - сказал Глаз журналистам.
Он отметил, что отзыв посла не означает закрытия каналов коммуникации с Лондоном: полноценное дипприсутствие будет восстановлено после появления в британском правительстве "ответственных политиков".
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