https://ria.ru/20220729/belorussiya-1805813113.html

Белоруссия отозвала посла в Британии

Белоруссия отозвала посла в Британии - РИА Новости, 29.07.2022

Белоруссия отозвала посла в Британии

Белоруссия отзывает своего посла в Великобритании в связи с рядом недружественных шагов Лондона, полноценное дипприсутствие будет восстановлено после появления... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T11:50

2022-07-29T11:50

2022-07-29T11:58

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МИНСК, 29 июл – РИА Новости. Белоруссия отзывает своего посла в Великобритании в связи с рядом недружественных шагов Лондона, полноценное дипприсутствие будет восстановлено после появления в британском правительстве "ответственных политиков", заявил в пятницу пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз."В связи с целым рядом недружественных шагов Великобритании, системно нацеленных на нанесение максимального ущерба белорусским гражданам и юридическим лицам, принято решение о понижении уровня дипломатического представительства нашей страны в Лондоне до временного поверенного в делах", - сказал Глаз журналистам.Он отметил, что отзыв посла не означает закрытия каналов коммуникации с Лондоном: полноценное дипприсутствие будет восстановлено после появления в британском правительстве "ответственных политиков".

https://ria.ru/20220728/belorussiya-1805545385.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, белоруссия, лондон, великобритания