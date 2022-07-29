https://ria.ru/20220729/belorussiya-1805813113.html
Белоруссия отозвала посла в Британии
Белоруссия отозвала посла в Британии - РИА Новости, 29.07.2022
Белоруссия отозвала посла в Британии
Белоруссия отзывает своего посла в Великобритании в связи с рядом недружественных шагов Лондона, полноценное дипприсутствие будет восстановлено после появления... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T11:50
2022-07-29T11:50
2022-07-29T11:58
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МИНСК, 29 июл – РИА Новости. Белоруссия отзывает своего посла в Великобритании в связи с рядом недружественных шагов Лондона, полноценное дипприсутствие будет восстановлено после появления в британском правительстве "ответственных политиков", заявил в пятницу пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз."В связи с целым рядом недружественных шагов Великобритании, системно нацеленных на нанесение максимального ущерба белорусским гражданам и юридическим лицам, принято решение о понижении уровня дипломатического представительства нашей страны в Лондоне до временного поверенного в делах", - сказал Глаз журналистам.Он отметил, что отзыв посла не означает закрытия каналов коммуникации с Лондоном: полноценное дипприсутствие будет восстановлено после появления в британском правительстве "ответственных политиков".
https://ria.ru/20220728/belorussiya-1805545385.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, лондон, великобритания
11:50 29.07.2022 (обновлено: 11:58 29.07.2022)
Белоруссия отозвала посла в Британии
Белоруссия отозвала посла в Великобритании из-за недружественных шагов Лондона