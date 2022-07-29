https://ria.ru/20220729/badalyan-1805961327.html
В Ереване задержали пророссийского активиста Бадаляна
В Ереване задержали пророссийского активиста Бадаляна - РИА Новости, 29.07.2022
В Ереване задержали пророссийского активиста Бадаляна
Пророссийский активист Мика Бадалян, пытавшийся в пятницу сорвать в Ереване акцию противников российской специальной военной операции на Украине, снова задержан РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T18:40
2022-07-29T18:40
2022-07-29T18:49
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ЕРЕВАН, 29 июл - РИА Новости. Пророссийский активист Мика Бадалян, пытавшийся в пятницу сорвать в Ереване акцию противников российской специальной военной операции на Украине, снова задержан полицией, передает корреспондент РИА Новости.Бадалян, находившийся с мая под арестом, в понедельник вышел на свободу.Как передает корреспондент агентства, Бадаляна усадили в полицейскую машину во время организованной им контракции. Он утверждает, что заступился за женщину, которую оскорбили участники протеста, пришедшие на площадь России. Протестующие в свою очередь утверждают, что Бадалян хотел сорвать у них плакат. Пикет в Ереване устроили около десяти человек, они представились гражданами России.Бадаляна арестовали в конце мая по делу из-за поста в социальных сетях. Сам он утверждает, что давление на него связано с его общественной деятельностью, в частности, с акциями в поддержку России у российского посольства в Ереване.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, ереван, россия, армения
18:40 29.07.2022 (обновлено: 18:49 29.07.2022)
В Ереване задержали пророссийского активиста Бадаляна
Полиция Еревана задержала активиста Бадаляна, пытавшегося сорвать антироссийскую акцию
ЕРЕВАН, 29 июл - РИА Новости. Пророссийский активист Мика Бадалян, пытавшийся в пятницу сорвать в Ереване акцию противников российской специальной военной операции на Украине, снова задержан полицией, передает корреспондент РИА Новости.
Бадалян, находившийся с мая под арестом, в понедельник вышел на свободу.
Как передает корреспондент агентства, Бадаляна усадили в полицейскую машину во время организованной им контракции. Он утверждает, что заступился за женщину, которую оскорбили участники протеста, пришедшие на площадь России
. Протестующие в свою очередь утверждают, что Бадалян хотел сорвать у них плакат. Пикет в Ереване
устроили около десяти человек, они представились гражданами России.
Бадаляна арестовали в конце мая по делу из-за поста в социальных сетях. Сам он утверждает, что давление на него связано с его общественной деятельностью, в частности, с акциями в поддержку России у российского посольства в Ереване.