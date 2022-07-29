https://ria.ru/20220729/badalyan-1805961327.html

В Ереване задержали пророссийского активиста Бадаляна

В Ереване задержали пророссийского активиста Бадаляна - РИА Новости, 29.07.2022

В Ереване задержали пророссийского активиста Бадаляна

Пророссийский активист Мика Бадалян, пытавшийся в пятницу сорвать в Ереване акцию противников российской специальной военной операции на Украине, снова задержан РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T18:40

2022-07-29T18:40

2022-07-29T18:49

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ереван

россия

армения

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ЕРЕВАН, 29 июл - РИА Новости. Пророссийский активист Мика Бадалян, пытавшийся в пятницу сорвать в Ереване акцию противников российской специальной военной операции на Украине, снова задержан полицией, передает корреспондент РИА Новости.Бадалян, находившийся с мая под арестом, в понедельник вышел на свободу.Как передает корреспондент агентства, Бадаляна усадили в полицейскую машину во время организованной им контракции. Он утверждает, что заступился за женщину, которую оскорбили участники протеста, пришедшие на площадь России. Протестующие в свою очередь утверждают, что Бадалян хотел сорвать у них плакат. Пикет в Ереване устроили около десяти человек, они представились гражданами России.Бадаляна арестовали в конце мая по делу из-за поста в социальных сетях. Сам он утверждает, что давление на него связано с его общественной деятельностью, в частности, с акциями в поддержку России у российского посольства в Ереване.

https://ria.ru/20220715/grigoryan-1802748483.html

ереван

россия

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ереван, россия, армения