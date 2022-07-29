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Лесной пожар вблизи якутского села Арылах локализовали - РИА Новости, 29.07.2022
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Лесной пожар вблизи якутского села Арылах локализовали
Лесной пожар вблизи якутского села Арылах локализовали - РИА Новости, 29.07.2022
Лесной пожар вблизи якутского села Арылах локализовали
Лесной пожар вблизи якутского села Арылах, где уничтожено 3 дома, локализован, сообщает оперативный штаб республики. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T05:32
2022-07-29T06:23
происшествия
россия
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ЯКУТСК, 29 июл – РИА Новости. Лесной пожар вблизи якутского села Арылах, где уничтожено 3 дома, локализован, сообщает оперативный штаб республики.Ранее в МЧС РФ сообщили, что спасатели ликвидировали пожар в селе Арылах, где сгорели три жилых дома, пострадавших нет. Региональные власти заявили о приостановке эвакуации населения. Позднее лесной пожар вновь стал угрозой, жителям объявили об эвакуации. В единой дежурно-диспетчерской службе населенного пункта заявили РИА Новости, что эвакуация из-за пожара объявлена только для желающих выехать из Арылаха.По информации властей Мирнинского района, из-за пожара самостоятельно населенный пункт покинули 150 человек, на организованных автобусах выехали 47 человек в город Мирный. Всего в селе Арылах проживают 1,6 тысячи человек.В свою очередь, как пояснили РИА Новости в пресс-службе администрации главы и правительства, из лагеря "Орленок", находящегося вблизи Арылаха, в четверг эвакуировали 260 детей, в числе которых ребята из других наслегов района.Всего на тушении пожара работали свыше 140 человек.Пресс-служба регионального СУСК сообщила, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку из-за пожара."В Мирнинском районе Якутии лесной пожар подошел к поселку Арылах. Из-за дыма и огня из находящегося неподалеку детского лагеря "Орленок" эвакуировали более 300 человек. Александр Иванович Бастрыкин дал поручение руководителю СУСК России по Республике Саха (Якутия) Кондратенко В.В. организовать процессуальную проверку и установить все обстоятельства происшествия. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.В Мирнинском районе продолжает действовать режим ЧС.
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происшествия, россия
05:32 29.07.2022 (обновлено: 06:23 29.07.2022)
 
Лесной пожар вблизи якутского села Арылах локализовали

Лесной пожар вблизи якутского села Арылах, где уничтожено три дома, локализовали

© РИА Новости / Прокуратура Республики Саха (Якутия) / Перейти в фотобанкАвтомобиль противопожарной службы МЧС РФ в селе Арылах Мирнинского района Якутии, где лесной пожар перекинулся на жилые постройки
Автомобиль противопожарной службы МЧС РФ в селе Арылах Мирнинского района Якутии, где лесной пожар перекинулся на жилые постройки - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Прокуратура Республики Саха (Якутия)
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Автомобиль противопожарной службы МЧС РФ в селе Арылах Мирнинского района Якутии, где лесной пожар перекинулся на жилые постройки. Архивное фото
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ЯКУТСК, 29 июл – РИА Новости. Лесной пожар вблизи якутского села Арылах, где уничтожено 3 дома, локализован, сообщает оперативный штаб республики.
Ранее в МЧС РФ сообщили, что спасатели ликвидировали пожар в селе Арылах, где сгорели три жилых дома, пострадавших нет. Региональные власти заявили о приостановке эвакуации населения. Позднее лесной пожар вновь стал угрозой, жителям объявили об эвакуации. В единой дежурно-диспетчерской службе населенного пункта заявили РИА Новости, что эвакуация из-за пожара объявлена только для желающих выехать из Арылаха.
По информации властей Мирнинского района, из-за пожара самостоятельно населенный пункт покинули 150 человек, на организованных автобусах выехали 47 человек в город Мирный. Всего в селе Арылах проживают 1,6 тысячи человек.
В свою очередь, как пояснили РИА Новости в пресс-службе администрации главы и правительства, из лагеря "Орленок", находящегося вблизи Арылаха, в четверг эвакуировали 260 детей, в числе которых ребята из других наслегов района.
"Пожар полностью локализован и не представляет опасности. На месте работает 181 человек, в том числе 65 сотрудников личного состава МЧС. Задействовано 33 единицы техники. В район направлены самолет Бе-200, вертолеты Ми-8 и Ми-26", - доложили в оперштабе.
Всего на тушении пожара работали свыше 140 человек.
Пресс-служба регионального СУСК сообщила, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку из-за пожара.
"В Мирнинском районе Якутии лесной пожар подошел к поселку Арылах. Из-за дыма и огня из находящегося неподалеку детского лагеря "Орленок" эвакуировали более 300 человек. Александр Иванович Бастрыкин дал поручение руководителю СУСК России по Республике Саха (Якутия) Кондратенко В.В. организовать процессуальную проверку и установить все обстоятельства происшествия. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
В Мирнинском районе продолжает действовать режим ЧС.
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