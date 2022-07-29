https://ria.ru/20220729/artilleriya-1805856872.html
Запорожские власти заявили о дуэлях артиллерии на линии соприкосновения
Запорожские власти заявили о дуэлях артиллерии на линии соприкосновения - РИА Новости, 29.07.2022
Запорожские власти заявили о дуэлях артиллерии на линии соприкосновения
В Запорожской области на линии боевого соприкосновения (ЛБС) идут артиллерийские дуэли, российская армия подавляет огневые позиции украинских войск, заявил член РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T14:00
2022-07-29T14:00
2022-07-29T15:25
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости. В Запорожской области на линии боевого соприкосновения (ЛБС) идут артиллерийские дуэли, российская армия подавляет огневые позиции украинских войск, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Запорожская область освобождена более чем на 70%, областной центр Запорожье находится под контролем украинской армии."Сегодня на Запорожской ЛБС очень жарко. Жители Васильевки, Днепрорудного и сёл района слышат звуки мощных взрывов и залпы артиллерии. В ответ на обстрелы мирных городов боевиками Зеленского наша армия подавляет огневые позиции ВСУ. На линии боевого соприкосновения идут артиллерийские дуэли", - написал Рогов в своем Telegram-канале.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
https://ria.ru/20220727/ukraina-1805384890.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, вооруженные силы украины, украина, россия, ситуация в днр и лнр
14:00 29.07.2022 (обновлено: 15:25 29.07.2022)
Запорожские власти заявили о дуэлях артиллерии на линии соприкосновения
Запорожская ВГА: российская армия подавляет артиллерией огневые позиции ВСУ