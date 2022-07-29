https://ria.ru/20220729/artilleriya-1805856872.html

Запорожские власти заявили о дуэлях артиллерии на линии соприкосновения

Запорожские власти заявили о дуэлях артиллерии на линии соприкосновения - РИА Новости, 29.07.2022

Запорожские власти заявили о дуэлях артиллерии на линии соприкосновения

В Запорожской области на линии боевого соприкосновения (ЛБС) идут артиллерийские дуэли, российская армия подавляет огневые позиции украинских войск, заявил член РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T14:00

2022-07-29T14:00

2022-07-29T15:25

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

вооруженные силы украины

украина

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803681189_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_d9979a481221df52221e72c69a282305.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости. В Запорожской области на линии боевого соприкосновения (ЛБС) идут артиллерийские дуэли, российская армия подавляет огневые позиции украинских войск, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Запорожская область освобождена более чем на 70%, областной центр Запорожье находится под контролем украинской армии."Сегодня на Запорожской ЛБС очень жарко. Жители Васильевки, Днепрорудного и сёл района слышат звуки мощных взрывов и залпы артиллерии. В ответ на обстрелы мирных городов боевиками Зеленского наша армия подавляет огневые позиции ВСУ. На линии боевого соприкосновения идут артиллерийские дуэли", - написал Рогов в своем Telegram-канале.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

https://ria.ru/20220727/ukraina-1805384890.html

запорожская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, запорожская область, вооруженные силы украины, украина, россия, ситуация в днр и лнр