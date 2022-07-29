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Запорожские власти заявили о дуэлях артиллерии на линии соприкосновения - РИА Новости, 29.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220729/artilleriya-1805856872.html
Запорожские власти заявили о дуэлях артиллерии на линии соприкосновения
Запорожские власти заявили о дуэлях артиллерии на линии соприкосновения - РИА Новости, 29.07.2022
Запорожские власти заявили о дуэлях артиллерии на линии соприкосновения
В Запорожской области на линии боевого соприкосновения (ЛБС) идут артиллерийские дуэли, российская армия подавляет огневые позиции украинских войск, заявил член РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T14:00
2022-07-29T15:25
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости. В Запорожской области на линии боевого соприкосновения (ЛБС) идут артиллерийские дуэли, российская армия подавляет огневые позиции украинских войск, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Запорожская область освобождена более чем на 70%, областной центр Запорожье находится под контролем украинской армии."Сегодня на Запорожской ЛБС очень жарко. Жители Васильевки, Днепрорудного и сёл района слышат звуки мощных взрывов и залпы артиллерии. В ответ на обстрелы мирных городов боевиками Зеленского наша армия подавляет огневые позиции ВСУ. На линии боевого соприкосновения идут артиллерийские дуэли", - написал Рогов в своем Telegram-канале.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
https://ria.ru/20220727/ukraina-1805384890.html
запорожская область
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в мире, запорожская область, вооруженные силы украины, украина, россия, ситуация в днр и лнр
14:00 29.07.2022 (обновлено: 15:25 29.07.2022)
 
Запорожские власти заявили о дуэлях артиллерии на линии соприкосновения

Запорожская ВГА: российская армия подавляет артиллерией огневые позиции ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости. В Запорожской области на линии боевого соприкосновения (ЛБС) идут артиллерийские дуэли, российская армия подавляет огневые позиции украинских войск, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Запорожская область освобождена более чем на 70%, областной центр Запорожье находится под контролем украинской армии.
"Сегодня на Запорожской ЛБС очень жарко. Жители Васильевки, Днепрорудного и сёл района слышат звуки мощных взрывов и залпы артиллерии. В ответ на обстрелы мирных городов боевиками Зеленского наша армия подавляет огневые позиции ВСУ. На линии боевого соприкосновения идут артиллерийские дуэли", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 17:03Специальная военная операция на Украине
Пушилин заявил, что пришло время освобождать русские города на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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