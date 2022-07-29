https://ria.ru/20220729/artemovsk-1805881824.html
Союзные силы освободили два населенных пункта на подступах к Артемовску
Союзные силы освободили два населенных пункта на подступах к Артемовску - РИА Новости, 29.07.2022
Союзные силы освободили два населенных пункта на подступах к Артемовску
Подразделения российской армии, Донецкой и Луганской народных республик освободили села Покровское и Клиновое примерно в десяти километрах от Артемовска... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T15:29
2022-07-29T15:29
2022-07-29T16:53
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
артемовск
украина
вооруженные силы украины
россия
луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 29 июл — РИА Новости. Подразделения российской армии, Донецкой и Луганской народных республик освободили села Покровское и Клиновое примерно в десяти километрах от Артемовска (Бахмута), сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны республики."По состоянию на 29 июля 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России освободила 258 населенных пунктов, включая Покровское и Клиновое", — говорится в публикации.Артемовск (Бахмут) — крупный транспортный узел, расположен в 20 километрах от Соледара, находящегося под контролем ДНР. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
артемовск
украина
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, артемовск, украина, вооруженные силы украины, россия, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
15:29 29.07.2022 (обновлено: 16:53 29.07.2022)
Союзные силы освободили два населенных пункта на подступах к Артемовску
Союзные силы освободили села Покровское и Клиновое в десяти километрах от Артемовска