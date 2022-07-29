https://ria.ru/20220729/artemovsk-1805881824.html

Союзные силы освободили два населенных пункта на подступах к Артемовску

Союзные силы освободили два населенных пункта на подступах к Артемовску - РИА Новости, 29.07.2022

Союзные силы освободили два населенных пункта на подступах к Артемовску

Подразделения российской армии, Донецкой и Луганской народных республик освободили села Покровское и Клиновое примерно в десяти километрах от Артемовска... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T15:29

2022-07-29T15:29

2022-07-29T16:53

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

артемовск

украина

вооруженные силы украины

россия

луганская народная республика

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ДОНЕЦК, 29 июл — РИА Новости. Подразделения российской армии, Донецкой и Луганской народных республик освободили села Покровское и Клиновое примерно в десяти километрах от Артемовска (Бахмута), сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны республики."По состоянию на 29 июля 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России освободила 258 населенных пунктов, включая Покровское и Клиновое", — говорится в публикации.Артемовск (Бахмут) — крупный транспортный узел, расположен в 20 километрах от Соледара, находящегося под контролем ДНР. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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