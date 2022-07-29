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Спасатели нашли заблудившихся в лесах Армении россиян - РИА Новости, 29.07.2022
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Туризм
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Спасатели нашли заблудившихся в лесах Армении россиян
Спасатели нашли заблудившихся в лесах Армении россиян - РИА Новости, 29.07.2022
Спасатели нашли заблудившихся в лесах Армении россиян
Сотрудники МЧС Армении нашли заблудившихся в лесу на севере Армении двух россиян, рассказали в пресс-службе министерства. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T10:39
2022-07-29T10:39
туризм
россия
ереван
происшествия
армения
туристы
туризм
новости - туризм
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ЕРЕВАН, 29 июл — РИА Новости. Сотрудники МЧС Армении нашли заблудившихся в лесу на севере Армении двух россиян, рассказали в пресс-службе министерства.28 июля в 16.55 мск, на пульт дежурного Лорийского областного центра кризисного управления поступило сообщение о пропаже граждан России в лесном массиве близ города Ванадзор в 120 километрах от Еревана."На место происшествия выехала оперативная группа областного спасательного управления, — рассказали в пресс-службе. — Сотрудники обнаружили двух граждан России 1989 года рождения и сопроводили их к машине".
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россия, ереван, происшествия, армения, туристы, туризм, новости - туризм
10:39 29.07.2022
 
Спасатели нашли заблудившихся в лесах Армении россиян

Сотрудники МЧС Армении нашли заблудившихся в лесу на севере Армении двух россиян

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЧеловек прогуливается по дороге близ озера Севан в Армении
Человек прогуливается по дороге близ озера Севан в Армении - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕРЕВАН, 29 июл — РИА Новости. Сотрудники МЧС Армении нашли заблудившихся в лесу на севере Армении двух россиян, рассказали в пресс-службе министерства.
28 июля в 16.55 мск, на пульт дежурного Лорийского областного центра кризисного управления поступило сообщение о пропаже граждан России в лесном массиве близ города Ванадзор в 120 километрах от Еревана.
"На место происшествия выехала оперативная группа областного спасательного управления, — рассказали в пресс-службе. — Сотрудники обнаружили двух граждан России 1989 года рождения и сопроводили их к машине".
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