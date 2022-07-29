https://ria.ru/20220729/armeniya-1805780764.html
Спасатели нашли заблудившихся в лесах Армении россиян
Спасатели нашли заблудившихся в лесах Армении россиян - РИА Новости, 29.07.2022
Спасатели нашли заблудившихся в лесах Армении россиян
Сотрудники МЧС Армении нашли заблудившихся в лесу на севере Армении двух россиян, рассказали в пресс-службе министерства. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T10:39
2022-07-29T10:39
2022-07-29T10:39
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ЕРЕВАН, 29 июл — РИА Новости. Сотрудники МЧС Армении нашли заблудившихся в лесу на севере Армении двух россиян, рассказали в пресс-службе министерства.28 июля в 16.55 мск, на пульт дежурного Лорийского областного центра кризисного управления поступило сообщение о пропаже граждан России в лесном массиве близ города Ванадзор в 120 километрах от Еревана."На место происшествия выехала оперативная группа областного спасательного управления, — рассказали в пресс-службе. — Сотрудники обнаружили двух граждан России 1989 года рождения и сопроводили их к машине".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ереван, происшествия, армения, туристы, туризм, новости - туризм
Спасатели нашли заблудившихся в лесах Армении россиян
Сотрудники МЧС Армении нашли заблудившихся в лесу на севере Армении двух россиян
ЕРЕВАН, 29 июл — РИА Новости. Сотрудники МЧС Армении нашли заблудившихся в лесу на севере Армении двух россиян, рассказали в пресс-службе министерства.
28 июля в 16.55 мск, на пульт дежурного Лорийского областного центра кризисного управления поступило сообщение о пропаже граждан России в лесном массиве близ города Ванадзор в 120 километрах от Еревана.
"На место происшествия выехала оперативная группа областного спасательного управления, — рассказали в пресс-службе. — Сотрудники обнаружили двух граждан России 1989 года рождения и сопроводили их к машине".