https://ria.ru/20220729/armeniya-1805780764.html

Спасатели нашли заблудившихся в лесах Армении россиян

Спасатели нашли заблудившихся в лесах Армении россиян - РИА Новости, 29.07.2022

Спасатели нашли заблудившихся в лесах Армении россиян

Сотрудники МЧС Армении нашли заблудившихся в лесу на севере Армении двух россиян, рассказали в пресс-службе министерства. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T10:39

2022-07-29T10:39

2022-07-29T10:39

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ЕРЕВАН, 29 июл — РИА Новости. Сотрудники МЧС Армении нашли заблудившихся в лесу на севере Армении двух россиян, рассказали в пресс-службе министерства.28 июля в 16.55 мск, на пульт дежурного Лорийского областного центра кризисного управления поступило сообщение о пропаже граждан России в лесном массиве близ города Ванадзор в 120 километрах от Еревана."На место происшествия выехала оперативная группа областного спасательного управления, — рассказали в пресс-службе. — Сотрудники обнаружили двух граждан России 1989 года рождения и сопроводили их к машине".

https://ria.ru/20220728/sochi-1805591192.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

россия, ереван, происшествия, армения, туристы, туризм, новости - туризм