В Никола-Ленивце открывается фестиваль "Архстояние"
Международный фестиваль "Архстояние-2022: счастье есть?" открывается в Никола-Ленивце
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Архстояние"Девушка на фестивале "Архстояние"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Архстояние"
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Международный фестиваль ландшафтных объектов "Архстояние-2022: счастье есть?" открывается в арт-парке Никола-Ленивец, сообщает пресс-служба смотра.
"На территории парка вырастет самый высокий арт-объект за всю историю проекта — 29-метровый "Мавзолей мечты" от звезды российской деревянной архитектуры Тотана Кузембаева и откроется зона абсолютной беззаботности — "Аквариум" от Сергея Шеховцова", — говорится в информации.
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Архстояние"
Тотан Кузембаев "Мавзолей мечты". Эскиз
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Тотан Кузембаев "Мавзолей мечты". Эскиз
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Архстояние"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Архстояние"
Сергей Шеховцов, "Аквариум". Эскиз
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Сергей Шеховцов, "Аквариум". Эскиз
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Архстояние"
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Тотан Кузембаев "Мавзолей мечты". Эскиз
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Архстояние"
2 из 2
Сергей Шеховцов, "Аквариум". Эскиз
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Архстояние"
Первый из них — это башня. Она складывалась слоями из разных материалов, среди них кости животных, пластик и битое стекло. Сверху — оазис искусственных пальм. "Объект олицетворяет собой человеческие и природные жертвы, принесенные людьми во имя великой мечты", — поясняют организаторы.
Второй — увеличенный в масштабе 1:10 аквариум для рыбок. Он физически и метафорически превращен в пространство для людей. Там искусственная экосистема и пляж.
В числе новых объектов также "Санаторий сна" Романа Сакина, инсталляция Александра Бродского "6 соток".
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Архстояние"
Роман Сакин, "Санаторий сна". Эскиз
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Роман Сакин, "Санаторий сна". Эскиз
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Архстояние"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Архстояние"
Александр Бродский, "6 соток". Эскиз
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Александр Бродский, "6 соток". Эскиз
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Архстояние"
1 из 2
Роман Сакин, "Санаторий сна". Эскиз
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Архстояние"
2 из 2
Александр Бродский, "6 соток". Эскиз
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Архстояние"
В музыкальной программе "Архстояния" заявлены группы "Буерак", POLE, "Свидание", "Космос на потолке", Шарлот, Павел Додонов.
Смотр продлится до 31 июля 2022 года.