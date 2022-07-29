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В Никола-Ленивце открывается фестиваль "Архстояние" - РИА Новости, 29.07.2022
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Культура
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В Никола-Ленивце открывается фестиваль "Архстояние"
В Никола-Ленивце открывается фестиваль "Архстояние" - РИА Новости, 29.07.2022
В Никола-Ленивце открывается фестиваль "Архстояние"
Международный фестиваль ландшафтных объектов "Архстояние-2022: счастье есть?" открывается в арт-парке Никола-Ленивец, сообщает пресс-служба смотра. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T07:15
2022-07-29T07:15
культура
новости культуры
архстояние
архитектура
ландшафтный дизайн
никола-ленивец
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Международный фестиваль ландшафтных объектов "Архстояние-2022: счастье есть?" открывается в арт-парке Никола-Ленивец, сообщает пресс-служба смотра."На территории парка вырастет самый высокий арт-объект за всю историю проекта — 29-метровый "Мавзолей мечты" от звезды российской деревянной архитектуры Тотана Кузембаева и откроется зона абсолютной беззаботности — "Аквариум" от Сергея Шеховцова", — говорится в информации. Первый из них — это башня. Она складывалась слоями из разных материалов, среди них кости животных, пластик и битое стекло. Сверху — оазис искусственных пальм. "Объект олицетворяет собой человеческие и природные жертвы, принесенные людьми во имя великой мечты", — поясняют организаторы. Второй — увеличенный в масштабе 1:10 аквариум для рыбок. Он физически и метафорически превращен в пространство для людей. Там искусственная экосистема и пляж. В числе новых объектов также "Санаторий сна" Романа Сакина, инсталляция Александра Бродского "6 соток". В музыкальной программе "Архстояния" заявлены группы "Буерак", POLE, "Свидание", "Космос на потолке", Шарлот, Павел Додонов.Смотр продлится до 31 июля 2022 года.
https://ria.ru/20220727/festival-1805265949.html
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новости культуры, архстояние, архитектура, ландшафтный дизайн, никола-ленивец
07:15 29.07.2022
 
В Никола-Ленивце открывается фестиваль "Архстояние"

Международный фестиваль "Архстояние-2022: счастье есть?" открывается в Никола-Ленивце

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Архстояние"Девушка на фестивале "Архстояние"
Девушка на фестивале Архстояние
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Архстояние"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Международный фестиваль ландшафтных объектов "Архстояние-2022: счастье есть?" открывается в арт-парке Никола-Ленивец, сообщает пресс-служба смотра.
"На территории парка вырастет самый высокий арт-объект за всю историю проекта — 29-метровый "Мавзолей мечты" от звезды российской деревянной архитектуры Тотана Кузембаева и откроется зона абсолютной беззаботности — "Аквариум" от Сергея Шеховцова", — говорится в информации.
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Архстояние"

Тотан Кузембаев "Мавзолей мечты". Эскиз

Тотан Кузембаев Мавзолей мечты
1 из 2

Тотан Кузембаев "Мавзолей мечты". Эскиз

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Архстояние"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Архстояние"

Сергей Шеховцов, "Аквариум". Эскиз

Сергей Шеховцов, Аквариум
2 из 2

Сергей Шеховцов, "Аквариум". Эскиз

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Архстояние"
1 из 2

Тотан Кузембаев "Мавзолей мечты". Эскиз

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Архстояние"
2 из 2

Сергей Шеховцов, "Аквариум". Эскиз

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Архстояние"
Первый из них — это башня. Она складывалась слоями из разных материалов, среди них кости животных, пластик и битое стекло. Сверху — оазис искусственных пальм. "Объект олицетворяет собой человеческие и природные жертвы, принесенные людьми во имя великой мечты", — поясняют организаторы.
Второй — увеличенный в масштабе 1:10 аквариум для рыбок. Он физически и метафорически превращен в пространство для людей. Там искусственная экосистема и пляж.
В числе новых объектов также "Санаторий сна" Романа Сакина, инсталляция Александра Бродского "6 соток".
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Архстояние"

Роман Сакин, "Санаторий сна". Эскиз

Роман Сакин, Санаторий сна
1 из 2

Роман Сакин, "Санаторий сна". Эскиз

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Архстояние"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Архстояние"

Александр Бродский, "6 соток". Эскиз

Александр Бродский, 6 соток
2 из 2

Александр Бродский, "6 соток". Эскиз

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Архстояние"
1 из 2

Роман Сакин, "Санаторий сна". Эскиз

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Архстояние"
2 из 2

Александр Бродский, "6 соток". Эскиз

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Архстояние"
В музыкальной программе "Архстояния" заявлены группы "Буерак", POLE, "Свидание", "Космос на потолке", Шарлот, Павел Додонов.
Смотр продлится до 31 июля 2022 года.
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