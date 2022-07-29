https://ria.ru/20220729/arkhstoyanie-1805656726.html

В Никола-Ленивце открывается фестиваль "Архстояние"

В Никола-Ленивце открывается фестиваль "Архстояние" - РИА Новости, 29.07.2022

В Никола-Ленивце открывается фестиваль "Архстояние"

Международный фестиваль ландшафтных объектов "Архстояние-2022: счастье есть?" открывается в арт-парке Никола-Ленивец, сообщает пресс-служба смотра. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T07:15

2022-07-29T07:15

2022-07-29T07:15

культура

новости культуры

архстояние

архитектура

ландшафтный дизайн

никола-ленивец

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Международный фестиваль ландшафтных объектов "Архстояние-2022: счастье есть?" открывается в арт-парке Никола-Ленивец, сообщает пресс-служба смотра."На территории парка вырастет самый высокий арт-объект за всю историю проекта — 29-метровый "Мавзолей мечты" от звезды российской деревянной архитектуры Тотана Кузембаева и откроется зона абсолютной беззаботности — "Аквариум" от Сергея Шеховцова", — говорится в информации. Первый из них — это башня. Она складывалась слоями из разных материалов, среди них кости животных, пластик и битое стекло. Сверху — оазис искусственных пальм. "Объект олицетворяет собой человеческие и природные жертвы, принесенные людьми во имя великой мечты", — поясняют организаторы. Второй — увеличенный в масштабе 1:10 аквариум для рыбок. Он физически и метафорически превращен в пространство для людей. Там искусственная экосистема и пляж. В числе новых объектов также "Санаторий сна" Романа Сакина, инсталляция Александра Бродского "6 соток". В музыкальной программе "Архстояния" заявлены группы "Буерак", POLE, "Свидание", "Космос на потолке", Шарлот, Павел Додонов.Смотр продлится до 31 июля 2022 года.

https://ria.ru/20220727/festival-1805265949.html

никола-ленивец

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, архстояние, архитектура, ландшафтный дизайн, никола-ленивец