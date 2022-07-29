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На незаконных раскопках нашли массовое древнеримское захоронение - РИА Новости, 29.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220729/archaeology-1805805478.html
На незаконных раскопках нашли массовое древнеримское захоронение
На незаконных раскопках нашли массовое древнеримское захоронение - РИА Новости, 29.07.2022
На незаконных раскопках нашли массовое древнеримское захоронение
В общей сложности 27 скелетов обнаружили в погребальной яме, высеченной в скалах турецкой провинции Адыяман. О находке стало известно, когда местные жители... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T16:45
2022-07-29T16:45
культура
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археология
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В общей сложности 27 скелетов обнаружили в погребальной яме, высеченной в скалах турецкой провинции Адыяман. О находке стало известно, когда местные жители предупредили представителей властей о незаконных раскопках в сельской местности района Гёльбаши, сообщает Daily Sabah.Такое большое количество скелетов в регионе в одном захоронении находят впервые. По первичной оценке, общей могиле древнеримского периода около 1600 лет. Археологи проводят экспертизу. Еще на месте были обнаружены разбитые слезницы — сосуды, в которые собирались слезы скорбящих. А также три неповрежденных пряслица — груза для утяжеления ручного веретена. Подозреваемые в проведении незаконных раскопок остаются на свободе. Ведется расследование.
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новости культуры, археология, турция
16:45 29.07.2022
 
На незаконных раскопках нашли массовое древнеримское захоронение

На незаконных раскопках в Турции нашли массовое древнеримское захоронение

© Фото : Adıyaman Müze MüdürlüğüneНа месте раскопок на юго-востоке Турции
На месте раскопок на юго-востоке Турции - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© Фото : Adıyaman Müze Müdürlüğüne
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В общей сложности 27 скелетов обнаружили в погребальной яме, высеченной в скалах турецкой провинции Адыяман. О находке стало известно, когда местные жители предупредили представителей властей о незаконных раскопках в сельской местности района Гёльбаши, сообщает Daily Sabah.
Такое большое количество скелетов в регионе в одном захоронении находят впервые.
По первичной оценке, общей могиле древнеримского периода около 1600 лет. Археологи проводят экспертизу.
Еще на месте были обнаружены разбитые слезницы — сосуды, в которые собирались слезы скорбящих. А также три неповрежденных пряслица — груза для утяжеления ручного веретена.
Подозреваемые в проведении незаконных раскопок остаются на свободе. Ведется расследование.
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