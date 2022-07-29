https://ria.ru/20220729/archaeology-1805805478.html

На незаконных раскопках нашли массовое древнеримское захоронение

На незаконных раскопках нашли массовое древнеримское захоронение - РИА Новости, 29.07.2022

На незаконных раскопках нашли массовое древнеримское захоронение

В общей сложности 27 скелетов обнаружили в погребальной яме, высеченной в скалах турецкой провинции Адыяман. О находке стало известно, когда местные жители... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T16:45

2022-07-29T16:45

2022-07-29T16:45

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В общей сложности 27 скелетов обнаружили в погребальной яме, высеченной в скалах турецкой провинции Адыяман. О находке стало известно, когда местные жители предупредили представителей властей о незаконных раскопках в сельской местности района Гёльбаши, сообщает Daily Sabah.Такое большое количество скелетов в регионе в одном захоронении находят впервые. По первичной оценке, общей могиле древнеримского периода около 1600 лет. Археологи проводят экспертизу. Еще на месте были обнаружены разбитые слезницы — сосуды, в которые собирались слезы скорбящих. А также три неповрежденных пряслица — груза для утяжеления ручного веретена. Подозреваемые в проведении незаконных раскопок остаются на свободе. Ведется расследование.

https://ria.ru/20220727/mumiya-1805309907.html

турция

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, турция