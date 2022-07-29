https://ria.ru/20220729/abkhaziya-1805981825.html

В Абхазии активисты объявили голодовку, требуя снизить цены на топливо

В Абхазии активисты объявили голодовку, требуя снизить цены на топливо - РИА Новости, 29.07.2022

В Абхазии активисты объявили голодовку, требуя снизить цены на топливо

Трое активистов, выступающих за снижение цен на топливо в Абхазии, объявили в пятницу сухую голодовку, они также требуют отставки правительства республики,... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T20:13

2022-07-29T20:13

2022-07-29T20:13

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СУХУМ, 29 июл - РИА Новости. Трое активистов, выступающих за снижение цен на топливо в Абхазии, объявили в пятницу сухую голодовку, они также требуют отставки правительства республики, передает корреспондент РИА Новости.Ранее активист Джансух Адлейба возобновил голодовку на площади Свободы в Сухуме в знак протеста против повышения цен на топливо. Вместе с ним голодают ветераны грузино-абхазской войны 1992-1993 годов - Вадим Мархолия и Даур Гумба.Ранее активисты призвали власти снизить цены на топливо, прекратить продажу, отчуждение земли, объектов и инженерных сооружений, а также "прекратить передачу в собственность объектов в лице РУП "Черноморэнерго" неизвестным инвесторам под прикрытием инвестпрограммы".До повышения цен в августе 2021 предельная стоимость бензина марки АИ-92 в Абхазии составляла 42 рубля, сегодня он стоит 56 рублей. Бензин марки АИ-95 стоил в республике 48 рублей, сегодня - от 61 до 65 рублей.Ранее парламент Абхазии рекомендовал правительству республики отменить постановление о повышении цен на топливо.

https://ria.ru/20220713/tseny-1802315372.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, абхазия, аи-92, аи-95, сухум