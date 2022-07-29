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В Абхазии активисты объявили голодовку, требуя снизить цены на топливо - РИА Новости, 29.07.2022
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В Абхазии активисты объявили голодовку, требуя снизить цены на топливо
В Абхазии активисты объявили голодовку, требуя снизить цены на топливо - РИА Новости, 29.07.2022
В Абхазии активисты объявили голодовку, требуя снизить цены на топливо
Трое активистов, выступающих за снижение цен на топливо в Абхазии, объявили в пятницу сухую голодовку, они также требуют отставки правительства республики,... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T20:13
2022-07-29T20:13
в мире
абхазия
аи-92
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сухум
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СУХУМ, 29 июл - РИА Новости. Трое активистов, выступающих за снижение цен на топливо в Абхазии, объявили в пятницу сухую голодовку, они также требуют отставки правительства республики, передает корреспондент РИА Новости.Ранее активист Джансух Адлейба возобновил голодовку на площади Свободы в Сухуме в знак протеста против повышения цен на топливо. Вместе с ним голодают ветераны грузино-абхазской войны 1992-1993 годов - Вадим Мархолия и Даур Гумба.Ранее активисты призвали власти снизить цены на топливо, прекратить продажу, отчуждение земли, объектов и инженерных сооружений, а также "прекратить передачу в собственность объектов в лице РУП "Черноморэнерго" неизвестным инвесторам под прикрытием инвестпрограммы".До повышения цен в августе 2021 предельная стоимость бензина марки АИ-92 в Абхазии составляла 42 рубля, сегодня он стоит 56 рублей. Бензин марки АИ-95 стоил в республике 48 рублей, сегодня - от 61 до 65 рублей.Ранее парламент Абхазии рекомендовал правительству республики отменить постановление о повышении цен на топливо.
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в мире, абхазия, аи-92, аи-95, сухум
20:13 29.07.2022
 
В Абхазии активисты объявили голодовку, требуя снизить цены на топливо

В Абхазии активисты объявили сухую голодовку, требуя снизить цены на топливо

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтозаправочная станция
Автозаправочная станция - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СУХУМ, 29 июл - РИА Новости. Трое активистов, выступающих за снижение цен на топливо в Абхазии, объявили в пятницу сухую голодовку, они также требуют отставки правительства республики, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее активист Джансух Адлейба возобновил голодовку на площади Свободы в Сухуме в знак протеста против повышения цен на топливо. Вместе с ним голодают ветераны грузино-абхазской войны 1992-1993 годов - Вадим Мархолия и Даур Гумба.
"Мы принимаем решение объявить сухую голодовку. И наше требование одно - отставка всего правительства, всех ветвей власти - исполнительной, законодательной и судебной, так как мы им не доверяем. Они нарушили главный закон страны - Конституцию Республики Абхазия", - сказал Адлейба, обращаясь к жителям Сухума, пришедшим его поддержать.
Ранее активисты призвали власти снизить цены на топливо, прекратить продажу, отчуждение земли, объектов и инженерных сооружений, а также "прекратить передачу в собственность объектов в лице РУП "Черноморэнерго" неизвестным инвесторам под прикрытием инвестпрограммы".
До повышения цен в августе 2021 предельная стоимость бензина марки АИ-92 в Абхазии составляла 42 рубля, сегодня он стоит 56 рублей. Бензин марки АИ-95 стоил в республике 48 рублей, сегодня - от 61 до 65 рублей.
Ранее парламент Абхазии рекомендовал правительству республики отменить постановление о повышении цен на топливо.
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