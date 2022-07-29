03:30 29.07.2022 (обновлено: 04:33 29.07.2022)
Глава фирмы VIP-охраны назвал одну из причин убийства Абэ
Глава фирмы VIP-охраны Осанаи назвал одной из причин убийства Абэ "опьянение от мира"
© AP Photo / Yomiuri ShimbunТэцуя Ямагами, совершивший нападение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ
© AP Photo / Yomiuri Shimbun
Тэцуя Ямагами, совершивший нападение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
ТОКИО, 29 июл – РИА Новости, Ксения Нака, Екатерина Плясункова. "Опьянение от безопасности и мира" Японии стало одной из косвенных причин трагической гибели бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, заявил в интервью РИА Новости глава японской фирмы CCTT, предоставляющей услуги охраны высокопоставленных лиц как в Японии, так и за рубежом, Хидэто Осанаи.
Синдзо Абэ был смертельно ранен 8 июля во время выступления на предвыборном митинге. Нападавший некоторое время присматривался к обстановке, затем пересек проезжую часть за спиной Абэ, достал самодельное огнестрельное оружие, выстрелил и промахнулся. Абэ обернулся на звук, и тогда прогремел второй выстрел с близкого расстояния. Экс-премьер-министр был ранен в шею и грудь. Через 5 с лишним часов он скончался от потери крови. Между первым и вторым выстрелом прошло 2,6 секунды.
Осанаи считает, что искать причины трагического происшествия только в неправильных действиях конкретных лиц неверно. Причины и ошибки кроются гораздо глубже – они в так называемом "опьянении от мира и безопасности", царящем в Японии, и в закрытости самой системы полиции.
"Я много работаю за границей, тренировался там, прежде всего в Израиле, но сколько бы я ни предлагал службе безопасности японской полиции показать им эти техники, всегда получал отказ, так как они считают, что у них все и так хорошо. Но я видел, что у них низкий уровень тренировок, уровень бдительности, наблюдения за ситуацией вокруг объекта, нет понимания опасности. И когда произошло убийство, я так и подумал: "Вот оно и случилось!" - рассказал он.
Он считает, что японская полиция пребывала в заблуждении, что отсутствие инцидентов говорит о ее хорошо поставленной работе, а на самом деле все объясняется просто общей безопасностью в стране.
"Япония - очень мирная и безопасная страна. Риск оказаться жертвой преступления крайне мал. Поэтому полиция считает, что предпринимаемые ею меры безопасности достаточны, так как ничего не происходит. Японская же полиция пребывает в приятной дремоте от общей безопасности в стране. Просто до сих пор им везло", - считает Осанаи.
"Опьянение от безопасности" и закрытость системы, по его мнению, превратила тренировки спецподразделений в спектакль, где главное – форма, а не содержание.
"Формирование эскорта, выход из машины – посадка в машину, защита объекта от преступника и удаление в безопасное место - по форме все очень красиво. Усиленное внимание уделяется внешней форме, а содержания нет - пусто. Учения японской полиции – это самый настоящий спектакль, в котором важно как можно четче следовать сценарию. Смотришь – и смешно становится, настолько это оторвано от жизни, так не бывает. Конечно, по сценарию сохранять внешнюю форму легко, просто спектакль напоказ. И они впадают в заблуждение, что это-то и есть учения и тренировка", - отметил он.
Собеседник агентства сообщил, что тренировок с боевой стрельбой в японской полиции мало, а их содержание также не выдерживает никакой критики. Охрана Абэ, возможно, не распознала звук первого выстрела.
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"Тренировки проходят по статичной мишени, прицелился и выстрелил. Это как стрельба в парке отдыха. Нет реальных тренировок в реальных условиях. Поэтому, услышав выстрел, вместо того чтобы среагировать, они в лучшем случае решили, что это петарда, а скорее всего просто удивились такому звуку. Между выстрелами было целых 3 секунды, но это уже самый последний этап ошибок. На самом деле очень многое нужно было сделать до этого", - полагает Осанаи.
Безопасность Японии породила еще одну проблему – к мнению службы безопасности не принято прислушиваться. Именно с этим связана, по его мнению, ошибка охраны, которая не повалила экс-премьер-министра Абэ на землю после первого выстрела.
"Из-за того, что в Японии так безопасно, слово службы безопасности не имеет большого веса. У нее нет больших полномочий. В других странах приоритет отдается безопасности. В Японии же если политик говорит, что он будет выступать в этом месте, служба безопасности не может сказать "нет", ей приходится работать в тех условиях, которые определяет политик и его окружение. В Японии баланс сил между клиентом и службой охраны целиком на стороне клиента. Служба безопасности находится намного ниже и не может открыть рот. После первого выстрела сработал стереотип – если это не выстрел, а просто у кого-то чемодан упал, а охрана побежит и собьет Абэ с ног, у них потом будут неприятности, что клиента сбили с ног без веской причины. Поэтому служба безопасности боится и не спешит так действовать", - рассказал Осанаи.
"Многие говорят, что там было мало народа, но я считаю, что даже если бы там было 100 человек, его бы не защитили. Это не проблема числа людей", - подчеркнул глава охранной компании.
Осанаи сообщил, что после убийства Абэ к нему стали много обращаться из Ассоциации охранных компаний с просьбой провести обучение для преподавателей, которые затем смогут научить сотрудников. Частные компании понимают, что надо что-то менять. Но на вопрос, были ли обращения из полиции, он ответил отрицательно.
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