https://ria.ru/20220729/abe-1805746324.html

Глава фирмы VIP-охраны назвал одну из причин убийства Абэ

Глава фирмы VIP-охраны назвал одну из причин убийства Абэ - РИА Новости, 29.07.2022

Глава фирмы VIP-охраны назвал одну из причин убийства Абэ

"Опьянение от безопасности и мира" Японии стало одной из косвенных причин трагической гибели бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T03:30

2022-07-29T03:30

2022-07-29T04:33

синдзо абэ

япония

в мире

убийство экс-премьера японии синдзо абэ

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ТОКИО, 29 июл – РИА Новости, Ксения Нака, Екатерина Плясункова. "Опьянение от безопасности и мира" Японии стало одной из косвенных причин трагической гибели бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, заявил в интервью РИА Новости глава японской фирмы CCTT, предоставляющей услуги охраны высокопоставленных лиц как в Японии, так и за рубежом, Хидэто Осанаи.Синдзо Абэ был смертельно ранен 8 июля во время выступления на предвыборном митинге. Нападавший некоторое время присматривался к обстановке, затем пересек проезжую часть за спиной Абэ, достал самодельное огнестрельное оружие, выстрелил и промахнулся. Абэ обернулся на звук, и тогда прогремел второй выстрел с близкого расстояния. Экс-премьер-министр был ранен в шею и грудь. Через 5 с лишним часов он скончался от потери крови. Между первым и вторым выстрелом прошло 2,6 секунды.Осанаи считает, что искать причины трагического происшествия только в неправильных действиях конкретных лиц неверно. Причины и ошибки кроются гораздо глубже – они в так называемом "опьянении от мира и безопасности", царящем в Японии, и в закрытости самой системы полиции.Он считает, что японская полиция пребывала в заблуждении, что отсутствие инцидентов говорит о ее хорошо поставленной работе, а на самом деле все объясняется просто общей безопасностью в стране."Япония - очень мирная и безопасная страна. Риск оказаться жертвой преступления крайне мал. Поэтому полиция считает, что предпринимаемые ею меры безопасности достаточны, так как ничего не происходит. Японская же полиция пребывает в приятной дремоте от общей безопасности в стране. Просто до сих пор им везло", - считает Осанаи."Опьянение от безопасности" и закрытость системы, по его мнению, превратила тренировки спецподразделений в спектакль, где главное – форма, а не содержание.Собеседник агентства сообщил, что тренировок с боевой стрельбой в японской полиции мало, а их содержание также не выдерживает никакой критики. Охрана Абэ, возможно, не распознала звук первого выстрела."Тренировки проходят по статичной мишени, прицелился и выстрелил. Это как стрельба в парке отдыха. Нет реальных тренировок в реальных условиях. Поэтому, услышав выстрел, вместо того чтобы среагировать, они в лучшем случае решили, что это петарда, а скорее всего просто удивились такому звуку. Между выстрелами было целых 3 секунды, но это уже самый последний этап ошибок. На самом деле очень многое нужно было сделать до этого", - полагает Осанаи.Безопасность Японии породила еще одну проблему – к мнению службы безопасности не принято прислушиваться. Именно с этим связана, по его мнению, ошибка охраны, которая не повалила экс-премьер-министра Абэ на землю после первого выстрела."Многие говорят, что там было мало народа, но я считаю, что даже если бы там было 100 человек, его бы не защитили. Это не проблема числа людей", - подчеркнул глава охранной компании.Осанаи сообщил, что после убийства Абэ к нему стали много обращаться из Ассоциации охранных компаний с просьбой провести обучение для преподавателей, которые затем смогут научить сотрудников. Частные компании понимают, что надо что-то менять. Но на вопрос, были ли обращения из полиции, он ответил отрицательно.

https://ria.ru/20220725/abe-1804697647.html

https://ria.ru/20220722/abe-1804204501.html

https://ria.ru/20220725/vdova-1804792686.html

япония

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Максим Горбачев

синдзо абэ, япония, в мире, убийство экс-премьера японии синдзо абэ