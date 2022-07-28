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Новгородский губернатор посоветовал Зеленскому восполнить пробелы в знаниях - РИА Новости, 28.07.2022
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Новгородский губернатор посоветовал Зеленскому восполнить пробелы в знаниях
Новгородский губернатор посоветовал Зеленскому восполнить пробелы в знаниях - РИА Новости, 28.07.2022
Новгородский губернатор посоветовал Зеленскому восполнить пробелы в знаниях
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин напомнил Владимиру Зеленскому, что крестил Русь именно новгородский князь, и посоветовал ликвидировать пробелы в... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T14:15
2022-07-28T14:15
общество
украина
россия
владимир зеленский
киев
великий новгород
андрей никитин (политик)
новгородская область
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин напомнил Владимиру Зеленскому, что крестил Русь именно новгородский князь, и посоветовал ликвидировать пробелы в знаниях по истории.Ранее Зеленский в видеообращении по случаю дня украинской государственности заявил, что лишь Украина - "единственная законная наследница Киевской Руси"."Господин Зеленский как известный шоумен, а ныне президент Украины, не случайно выбрал дату - день Крещения Руси - для своего заявления. Людям образованным же доподлинно известно, что 1034 года назад именно новгородский князь Владимир Святославич крестил Русь", - написал Никитин в Telegram-канале. Он отметил, что учебники истории, по которым в последние 30 лет обучают украинских детей, "содержат такую ересь, что диву даешься". Новгородский губернатор напомнил, с севера на юг, из Великого Новгорода в Киев, а не наоборот, шли все нити развития русской государственности."На берегах Волхова, куда был призван Рюрик, было положено начало русской государственности. Об этом же прямо говорит Нестор-летописец: "А славянский язык и русский – одно, ибо от варягов прозвались русью, а сперва были славяне". Рекомендую господину Зеленскому пересмотреть свое поверхностное отношение к мировой истории, а для заполнения пробелов прочитать, к примеру, книгу нашего новгородского писателя-историка Виктора Григорьевича Смирнова "Великий Новгород. Колыбель государства Российского", - добавил Никитин.
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общество, украина, россия, владимир зеленский, киев, великий новгород, андрей никитин (политик), новгородская область
14:15 28.07.2022
 
Новгородский губернатор посоветовал Зеленскому восполнить пробелы в знаниях

Новгородский губернатор Никитин посоветовал Зеленскому восполнить пробелы по истории

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПамятник Тысячелетию России на территории кремля в Великом Новгороде
Памятник Тысячелетию России на территории кремля в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Памятник Тысячелетию России на территории кремля в Великом Новгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин напомнил Владимиру Зеленскому, что крестил Русь именно новгородский князь, и посоветовал ликвидировать пробелы в знаниях по истории.
Ранее Зеленский в видеообращении по случаю дня украинской государственности заявил, что лишь Украина - "единственная законная наследница Киевской Руси".
"Господин Зеленский как известный шоумен, а ныне президент Украины, не случайно выбрал дату - день Крещения Руси - для своего заявления. Людям образованным же доподлинно известно, что 1034 года назад именно новгородский князь Владимир Святославич крестил Русь", - написал Никитин в Telegram-канале. Он отметил, что учебники истории, по которым в последние 30 лет обучают украинских детей, "содержат такую ересь, что диву даешься". Новгородский губернатор напомнил, с севера на юг, из Великого Новгорода в Киев, а не наоборот, шли все нити развития русской государственности.
"На берегах Волхова, куда был призван Рюрик, было положено начало русской государственности. Об этом же прямо говорит Нестор-летописец: "А славянский язык и русский – одно, ибо от варягов прозвались русью, а сперва были славяне". Рекомендую господину Зеленскому пересмотреть свое поверхностное отношение к мировой истории, а для заполнения пробелов прочитать, к примеру, книгу нашего новгородского писателя-историка Виктора Григорьевича Смирнова "Великий Новгород. Колыбель государства Российского", - добавил Никитин.
Помощник президента России Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 17:37
Мединский назвал Зеленского двоечником по истории
 
ОбществоУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийКиевВеликий НовгородАндрей Никитин (политик)Новгородская область
 
 
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