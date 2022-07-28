https://ria.ru/20220728/zelenskiy-1805579116.html

Новгородский губернатор посоветовал Зеленскому восполнить пробелы в знаниях

Новгородский губернатор посоветовал Зеленскому восполнить пробелы в знаниях - РИА Новости, 28.07.2022

Новгородский губернатор посоветовал Зеленскому восполнить пробелы в знаниях

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин напомнил Владимиру Зеленскому, что крестил Русь именно новгородский князь, и посоветовал ликвидировать пробелы в... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T14:15

2022-07-28T14:15

2022-07-28T14:15

общество

украина

россия

владимир зеленский

киев

великий новгород

андрей никитин (политик)

новгородская область

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин напомнил Владимиру Зеленскому, что крестил Русь именно новгородский князь, и посоветовал ликвидировать пробелы в знаниях по истории.Ранее Зеленский в видеообращении по случаю дня украинской государственности заявил, что лишь Украина - "единственная законная наследница Киевской Руси"."Господин Зеленский как известный шоумен, а ныне президент Украины, не случайно выбрал дату - день Крещения Руси - для своего заявления. Людям образованным же доподлинно известно, что 1034 года назад именно новгородский князь Владимир Святославич крестил Русь", - написал Никитин в Telegram-канале. Он отметил, что учебники истории, по которым в последние 30 лет обучают украинских детей, "содержат такую ересь, что диву даешься". Новгородский губернатор напомнил, с севера на юг, из Великого Новгорода в Киев, а не наоборот, шли все нити развития русской государственности."На берегах Волхова, куда был призван Рюрик, было положено начало русской государственности. Об этом же прямо говорит Нестор-летописец: "А славянский язык и русский – одно, ибо от варягов прозвались русью, а сперва были славяне". Рекомендую господину Зеленскому пересмотреть свое поверхностное отношение к мировой истории, а для заполнения пробелов прочитать, к примеру, книгу нашего новгородского писателя-историка Виктора Григорьевича Смирнова "Великий Новгород. Колыбель государства Российского", - добавил Никитин.

https://ria.ru/20220705/zelenskiy-1800481010.html

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россия

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Кирилл Волков

общество, украина, россия, владимир зеленский, киев, великий новгород, андрей никитин (политик), новгородская область