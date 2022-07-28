https://ria.ru/20220728/zelenskiy-1805523452.html

"Нас за лохов держат": Зеленский взбесил членов конгресса одним поступком

"Нас за лохов держат": Зеленский взбесил членов конгресса одним поступком - РИА Новости, 28.07.2022

"Нас за лохов держат": Зеленский взбесил членов конгресса одним поступком

Члены палаты представителей Лорен Боберт и Майра Флорес резко отреагировали на фотосессию Владимира Зеленского и его супруги для журнала Vogue. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T12:12

2022-07-28T12:12

2022-07-28T13:13

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Члены палаты представителей Лорен Боберт и Майра Флорес резко отреагировали на фотосессию Владимира Зеленского и его супруги для журнала Vogue.На фото со съемок видно, как украинский лидер участвует в постановке кадра вместе с женой, а она готовится к съемкам. Фоном для фотосессии стали кабинет президента и аэропорт Антонов в Гостомеле, где Елена Зеленская позировала с солдатами ВСУ.Некоторых американских конгрессменов возмутил сам факт этого мероприятия."Байден: давайте продолжать посылать Украине миллиарды долларов помощи, она им нужна! Реальность: чета Зеленских дарит нам фотосессию для журнала Vogue", — написала конгрессвумен Флорес."Пока мы посылаем Украине помощь в размере 60 миллиардов долларов, Зеленский принимает участие в фотосессиях для журнала Vogue. Эти люди принимают нас за кучку лохов", — возмутилась, в свою очередь, член палаты представителей Боберт.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что Запад переключился на пиар жены Владимира Зеленского вместо него самого. По ее мнению, это произошло потому, что ресурс украинского президента полностью исчерпан, "образ безнадежно протух, поэтому без приправы его больше не подают".

https://ria.ru/20220721/zelenskaya-1804074571.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, владимир зеленский, елена зеленская, мария захарова, украина, россия, сша, вооруженные силы украины