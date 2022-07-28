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"Нас за лохов держат": Зеленский взбесил членов конгресса одним поступком - РИА Новости, 28.07.2022
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"Нас за лохов держат": Зеленский взбесил членов конгресса одним поступком
"Нас за лохов держат": Зеленский взбесил членов конгресса одним поступком - РИА Новости, 28.07.2022
"Нас за лохов держат": Зеленский взбесил членов конгресса одним поступком
Члены палаты представителей Лорен Боберт и Майра Флорес резко отреагировали на фотосессию Владимира Зеленского и его супруги для журнала Vogue. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T12:12
2022-07-28T13:13
в мире
владимир зеленский
елена зеленская
мария захарова
украина
россия
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Члены палаты представителей Лорен Боберт и Майра Флорес резко отреагировали на фотосессию Владимира Зеленского и его супруги для журнала Vogue.На фото со съемок видно, как украинский лидер участвует в постановке кадра вместе с женой, а она готовится к съемкам. Фоном для фотосессии стали кабинет президента и аэропорт Антонов в Гостомеле, где Елена Зеленская позировала с солдатами ВСУ.Некоторых американских конгрессменов возмутил сам факт этого мероприятия."Байден: давайте продолжать посылать Украине миллиарды долларов помощи, она им нужна! Реальность: чета Зеленских дарит нам фотосессию для журнала Vogue", — написала конгрессвумен Флорес."Пока мы посылаем Украине помощь в размере 60 миллиардов долларов, Зеленский принимает участие в фотосессиях для журнала Vogue. Эти люди принимают нас за кучку лохов", — возмутилась, в свою очередь, член палаты представителей Боберт.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что Запад переключился на пиар жены Владимира Зеленского вместо него самого. По ее мнению, это произошло потому, что ресурс украинского президента полностью исчерпан, "образ безнадежно протух, поэтому без приправы его больше не подают".
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в мире, владимир зеленский, елена зеленская, мария захарова, украина, россия, сша, вооруженные силы украины
12:12 28.07.2022 (обновлено: 13:13 28.07.2022)
 
"Нас за лохов держат": Зеленский взбесил членов конгресса одним поступком

Члены конгресса США Флорес и Боберт раскритиковали Зеленского за фотосессию для Vogue

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Члены палаты представителей Лорен Боберт и Майра Флорес резко отреагировали на фотосессию Владимира Зеленского и его супруги для журнала Vogue.
На фото со съемок видно, как украинский лидер участвует в постановке кадра вместе с женой, а она готовится к съемкам. Фоном для фотосессии стали кабинет президента и аэропорт Антонов в Гостомеле, где Елена Зеленская позировала с солдатами ВСУ.
Скриншот сайта vogue.ua
Скриншот сайта vogue.ua
Скриншот сайта vogue.ua
Некоторых американских конгрессменов возмутил сам факт этого мероприятия.
"Байден: давайте продолжать посылать Украине миллиарды долларов помощи, она им нужна! Реальность: чета Зеленских дарит нам фотосессию для журнала Vogue", — написала конгрессвумен Флорес.
"Пока мы посылаем Украине помощь в размере 60 миллиардов долларов, Зеленский принимает участие в фотосессиях для журнала Vogue. Эти люди принимают нас за кучку лохов", — возмутилась, в свою очередь, член палаты представителей Боберт.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что Запад переключился на пиар жены Владимира Зеленского вместо него самого. По ее мнению, это произошло потому, что ресурс украинского президента полностью исчерпан, "образ безнадежно протух, поэтому без приправы его больше не подают".
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"Кто дальше, тесть?" Британцы высмеяли визит жены Зеленского в США
 
В миреВладимир ЗеленскийЕлена ЗеленскаяМария ЗахароваУкраинаРоссияСШАВооруженные силы Украины
 
 
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