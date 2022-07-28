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Более 193 тысяч заявок отработали управляющие компании Подмосковья

Более 193 тысяч заявок отработали управляющие компании Подмосковья - РИА Новости, 28.07.2022

Более 193 тысяч заявок отработали управляющие компании Подмосковья

Свыше 193 тысяч заявок отработали управляющие компании Московской области с начала 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Подмосковья. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T16:06

2022-07-28T16:06

2022-07-28T16:06

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

госжилинспекция

общество

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Свыше 193 тысяч заявок отработали управляющие компании Московской области с начала 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Подмосковья.Согласно справке пресс-службы ведомства, с начала года управляющие компании исполнили более 193 тысяч заявок. Набольшее число обращений касалось уборки подъездов, устранения неисправностей лифтового оборудования и устранения протечек кровель."В целом по сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество выполненных заявок выросло на 16% за счет увеличения количества пользователей. Жители Подмосковья все активнее используют разнообразные предложения сервиса ЕДС", – приводятся слова руководителя Госжилинспекции Московской области Ольги Фединой.

https://ria.ru/20220726/dvory-1805175272.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), госжилинспекция, общество