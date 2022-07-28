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Более 193 тысяч заявок отработали управляющие компании Подмосковья
Более 193 тысяч заявок отработали управляющие компании Подмосковья - РИА Новости, 28.07.2022
Более 193 тысяч заявок отработали управляющие компании Подмосковья
Свыше 193 тысяч заявок отработали управляющие компании Московской области с начала 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Подмосковья. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T16:06
2022-07-28T16:06
2022-07-28T16:06
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Свыше 193 тысяч заявок отработали управляющие компании Московской области с начала 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Подмосковья.Согласно справке пресс-службы ведомства, с начала года управляющие компании исполнили более 193 тысяч заявок. Набольшее число обращений касалось уборки подъездов, устранения неисправностей лифтового оборудования и устранения протечек кровель."В целом по сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество выполненных заявок выросло на 16% за счет увеличения количества пользователей. Жители Подмосковья все активнее используют разнообразные предложения сервиса ЕДС", – приводятся слова руководителя Госжилинспекции Московской области Ольги Фединой.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), госжилинспекция, общество