14:55 28.07.2022 (обновлено: 15:35 28.07.2022)
Запорожские власти назвали удар Киева по дому в Энергодаре агонией
Глава Запорожской ВГА Балицкий назвал удар Киева по дому, где живут работники АЭС, агонией
© Фото предоставлено ВГА города ЭнергодарПоследствия удара дрона украинских силовиков по дому сотрудников Запорожской АЭС
© Фото предоставлено ВГА города Энергодар
Последствия удара дрона украинских силовиков по дому сотрудников Запорожской АЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий назвал атаку украинского беспилотника на поселок, в котором проживают сотрудники АЭС, агонией.
"Цинизм киевских террористов не знает границ — сброшенная мина попала в детскую комнату частного дома по ул. Преднестровская. К счастью, пострадавших нет, а очередная попытка киевского руководства запугать нас демонстрирует их агонию перед неминуемым поражением", — написал он в своем Telegram-канале.
Минувшей ночью украинские силовики при помощи БПЛА нанесли удар по поселку Сосновый Бор города Энергодар, в котором живут работники Запорожской АЭС. Повреждения получил жилой дом, жертв нет.
Ранее ВСУ неоднократно атаковали территорию атомной электростанции. В российском МИД подчеркивали, что подобными действиями Киев создает угрозы ядерным объектам и пытается спровоцировать катастрофу в Европе. Москва обратилась к МАГАТЭ по поводу атак дронов на Запорожскую АЭС и ждет реакции международного сообщества.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Эти территории объявили о планах стать субъектами России.