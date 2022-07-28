https://ria.ru/20220728/zaporozhe-1805591724.html

Запорожские власти назвали удар Киева по дому в Энергодаре агонией

Запорожские власти назвали удар Киева по дому в Энергодаре агонией - РИА Новости, 28.07.2022

Запорожские власти назвали удар Киева по дому в Энергодаре агонией

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий назвал атаку украинского беспилотника на поселок, в котором проживают сотрудники АЭС, агонией. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T14:55

2022-07-28T14:55

2022-07-28T15:35

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

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запорожская аэс

украина

вооруженные силы украины

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий назвал атаку украинского беспилотника на поселок, в котором проживают сотрудники АЭС, агонией.Минувшей ночью украинские силовики при помощи БПЛА нанесли удар по поселку Сосновый Бор города Энергодар, в котором живут работники Запорожской АЭС. Повреждения получил жилой дом, жертв нет.Ранее ВСУ неоднократно атаковали территорию атомной электростанции. В российском МИД подчеркивали, что подобными действиями Киев создает угрозы ядерным объектам и пытается спровоцировать катастрофу в Европе. Москва обратилась к МАГАТЭ по поводу атак дронов на Запорожскую АЭС и ждет реакции международного сообщества.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Эти территории объявили о планах стать субъектами России.

https://ria.ru/20220721/aes-1803972796.html

https://ria.ru/20220728/ukraina-1805415064.html

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киев

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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