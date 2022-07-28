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Запорожские власти назвали удар Киева по дому в Энергодаре агонией - РИА Новости, 28.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220728/zaporozhe-1805591724.html
Запорожские власти назвали удар Киева по дому в Энергодаре агонией
Запорожские власти назвали удар Киева по дому в Энергодаре агонией - РИА Новости, 28.07.2022
Запорожские власти назвали удар Киева по дому в Энергодаре агонией
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий назвал атаку украинского беспилотника на поселок, в котором проживают сотрудники АЭС, агонией. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T14:55
2022-07-28T15:35
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
энергодар
запорожская аэс
украина
вооруженные силы украины
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий назвал атаку украинского беспилотника на поселок, в котором проживают сотрудники АЭС, агонией.Минувшей ночью украинские силовики при помощи БПЛА нанесли удар по поселку Сосновый Бор города Энергодар, в котором живут работники Запорожской АЭС. Повреждения получил жилой дом, жертв нет.Ранее ВСУ неоднократно атаковали территорию атомной электростанции. В российском МИД подчеркивали, что подобными действиями Киев создает угрозы ядерным объектам и пытается спровоцировать катастрофу в Европе. Москва обратилась к МАГАТЭ по поводу атак дронов на Запорожскую АЭС и ждет реакции международного сообщества.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Эти территории объявили о планах стать субъектами России.
https://ria.ru/20220721/aes-1803972796.html
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запорожская область
энергодар
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в мире, запорожская область, энергодар, запорожская аэс, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр, владимир путин, киев, магатэ
14:55 28.07.2022 (обновлено: 15:35 28.07.2022)
 
Запорожские власти назвали удар Киева по дому в Энергодаре агонией

Глава Запорожской ВГА Балицкий назвал удар Киева по дому, где живут работники АЭС, агонией

© Фото предоставлено ВГА города ЭнергодарПоследствия удара дрона украинских силовиков по дому сотрудников Запорожской АЭС
Последствия удара дрона украинских силовиков по дому сотрудников Запорожской АЭС
© Фото предоставлено ВГА города Энергодар
Последствия удара дрона украинских силовиков по дому сотрудников Запорожской АЭС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий назвал атаку украинского беспилотника на поселок, в котором проживают сотрудники АЭС, агонией.

"Цинизм киевских террористов не знает границ — сброшенная мина попала в детскую комнату частного дома по ул. Преднестровская. К счастью, пострадавших нет, а очередная попытка киевского руководства запугать нас демонстрирует их агонию перед неминуемым поражением", — написал он в своем Telegram-канале.

Минувшей ночью украинские силовики при помощи БПЛА нанесли удар по поселку Сосновый Бор города Энергодар, в котором живут работники Запорожской АЭС. Повреждения получил жилой дом, жертв нет.
Ранее ВСУ неоднократно атаковали территорию атомной электростанции. В российском МИД подчеркивали, что подобными действиями Киев создает угрозы ядерным объектам и пытается спровоцировать катастрофу в Европе. Москва обратилась к МАГАТЭ по поводу атак дронов на Запорожскую АЭС и ждет реакции международного сообщества.
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В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Эти территории объявили о планах стать субъектами России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьЭнергодарЗапорожская АЭСУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ПутинКиевМАГАТЭ
 
 
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