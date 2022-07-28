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Тюменские власти следят за ситуацией на рынке труда в регионе - РИА Новости, 28.07.2022
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
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Тюменские власти следят за ситуацией на рынке труда в регионе
Тюменские власти следят за ситуацией на рынке труда в регионе - РИА Новости, 28.07.2022
Тюменские власти следят за ситуацией на рынке труда в регионе
Текущая экономическая ситуация в Тюменской области относительно устойчива, власти продолжают работать над повышением занятости населения, заявил губернатор... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T19:07
2022-07-28T19:07
тюменская область
тюменская область
экономика
александр моор
рынок труда
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ТЮМЕНЬ, 28 июл - РИА Новости. Текущая экономическая ситуация в Тюменской области относительно устойчива, власти продолжают работать над повышением занятости населения, заявил губернатор Александр Моор на очередном заседании регионального штаба по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях санкций.Ситуация в финансовом секторе региона стабильная, ухудшения финансово-экономического состояния системообразующих организаций не выявлено, признаков дестабилизации на рынке труда нет, отмечается на сайте правительства области.По данным властей, основные отрасли показывают рост. Так, объем строительных работ за пять месяцев 2022 года на 8,2% выше, чем в этом же периоде 2021 года в сопоставимых ценах. За полгода введено в эксплуатацию 821,2 тысячи квадратных метров жилья - в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.Оборот розничной торговли за пять месяцев составил 193,2 миллиарда рублей, объем платных услуг населению увеличился на 4,9%. Уровень инфляции в Тюменской области в первом полугодии 2022 года – 111,2%, ниже, чем в среднем по стране. Что касается занятости населения, то за год ситуация существенно улучшилась: сейчас в регионе зарегистрировано около 4200 безработных, в прошлом году на учете на конец июля числилось 7229 человек.
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тюменская область, экономика, александр моор, рынок труда
19:07 28.07.2022
 
Тюменские власти следят за ситуацией на рынке труда в регионе

Тюменские власти заявили, что продолжают работать над повышением занятости населения

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ТЮМЕНЬ, 28 июл - РИА Новости. Текущая экономическая ситуация в Тюменской области относительно устойчива, власти продолжают работать над повышением занятости населения, заявил губернатор Александр Моор на очередном заседании регионального штаба по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях санкций.
Ситуация в финансовом секторе региона стабильная, ухудшения финансово-экономического состояния системообразующих организаций не выявлено, признаков дестабилизации на рынке труда нет, отмечается на сайте правительства области.
"Банк России продолжает снижать ключевую ставку, что, безусловно, способствует активизации экономических процессов. Кредиты становятся более доступными как для предприятий, так и для населения. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными. Мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации, в том числе на уровне муниципалитетов. Наша основная задача – обеспечить занятость населения и своевременную выплату заработной платы", – сообщил Моор.
По данным властей, основные отрасли показывают рост. Так, объем строительных работ за пять месяцев 2022 года на 8,2% выше, чем в этом же периоде 2021 года в сопоставимых ценах. За полгода введено в эксплуатацию 821,2 тысячи квадратных метров жилья - в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Оборот розничной торговли за пять месяцев составил 193,2 миллиарда рублей, объем платных услуг населению увеличился на 4,9%. Уровень инфляции в Тюменской области в первом полугодии 2022 года – 111,2%, ниже, чем в среднем по стране. Что касается занятости населения, то за год ситуация существенно улучшилась: сейчас в регионе зарегистрировано около 4200 безработных, в прошлом году на учете на конец июля числилось 7229 человек.
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