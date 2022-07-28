https://ria.ru/20220728/yalta-1805544082.html
В Ялте начнут штрафовать за неоплату парковки
В Ялте начнут штрафовать за неоплату парковки - РИА Новости, 28.07.2022
В Ялте начнут штрафовать за неоплату парковки
В Ялте с 1 августа начнут штрафовать за неоплату парковки на платных муниципальных стоянках, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T18:18
2022-07-28T18:18
2022-07-28T18:18
туризм
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республика крым
новости - туризм
туризм
туристы
парковка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости. В Ялте с 1 августа начнут штрафовать за неоплату парковки на платных муниципальных стоянках, сообщили в пресс-службе администрации города."За нарушение предусмотрен штраф в размере 1000 рублей", — уточнили в релизе.Соответствующие изменения ранее были внесены в региональный закон об административных правонарушениях и распространяются на весь Крым."С начала года в бюджет Ялты поступило около 1,5 миллионов рублей за оплату парковки – по большей части, от туристов", — добавили в администрации.
https://ria.ru/20220728/tavrida-1805406782.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ялта, республика крым, новости - туризм, туризм, туристы, парковка
В Ялте начнут штрафовать за неоплату парковки
В Ялте начнут штрафовать за неоплату парковки с 1 августа
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости. В Ялте с 1 августа начнут штрафовать за неоплату парковки на платных муниципальных стоянках, сообщили в пресс-службе администрации города.
"За нарушение предусмотрен штраф в размере 1000 рублей", — уточнили в релизе.
Соответствующие изменения ранее были внесены в региональный закон об административных правонарушениях и распространяются на весь Крым.
"С начала года в бюджет Ялты поступило около 1,5 миллионов рублей за оплату парковки – по большей части, от туристов", — добавили в администрации.