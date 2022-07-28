https://ria.ru/20220728/yakutiya-1805485221.html

Глава Якутии проводил отряд добровольцев на спецоперацию на Украине

Глава Якутии проводил отряд добровольцев на спецоперацию на Украине - РИА Новости, 28.07.2022

Глава Якутии проводил отряд добровольцев на спецоперацию на Украине

Крупный отряд добровольцев-якутян "Боотур", среди которых врачи, отправился на специальную операцию на Украине, сообщил глава республики Айсен Николаев. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T08:14

2022-07-28T08:14

2022-07-28T08:14

республика саха (якутия)

общество

владимир путин

украина

донецкая народная республика

якутск

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ЯКУТСК, 28 июл – РИА Новости. Крупный отряд добровольцев-якутян "Боотур", среди которых врачи, отправился на специальную операцию на Украине, сообщил глава республики Айсен Николаев.По словам главы региона, якутяне всегда приходили на помощь ближнему в трудные времена, вставали на защиту родины."Это мы делаем и сейчас, помогая братскому народу Украины освободиться от оков бандеровцев. Мы проводили бойцов специально добровольческого отряда "Боотур". Искренне горжусь и благодарю наших ребят за решение поддержать нашу страну в это непростое время. Они – настоящий пример мужества, отваги и безграничного патриотизма. Своим волевым решением они взяли на себя ответственность проявить себя в военной обстановке, внести свой личный вклад в торжество мирной жизни. Особые слова благодарности выражаю нашим якутским врачам, которые едут на специальную военную операцию первыми от гражданских медиков", - отметил Николаев в Telegram.Глава Якутии пожелал добровольцам благополучного возвращения домой, веры в победу и стойкости.Ранее сообщалось, что в июле сотрудники Росгвардии, участвовавшие в специальной военной операции на Украине, вернулись в Якутск в полном составе.Якутия выделит средства на ремонт школ, зданий и дорог, пострадавших от бомбежек в ДНР, работы завершатся до начала отопительного сезона и учебного года. Глава Якутии и глава администрации города Кировское в ДНР подписали соглашение о сотрудничестве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220725/dobrovoltsy-1804910695.html

https://ria.ru/20220722/kazaki-1804232089.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, украина, донецкая народная республика, якутск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)