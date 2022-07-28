https://ria.ru/20220728/wwf-1805473582.html

В WWF рассказали, что может отодвинуть День экологического долга

В WWF рассказали, что может отодвинуть День экологического долга - РИА Новости, 28.07.2022

В WWF рассказали, что может отодвинуть День экологического долга

Развитие ответственного зеленого туризма может отодвинуть День экологического долга, который в этом году наступил 28 июля, сообщил РИА Новости директор WWF... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T03:07

2022-07-28T03:07

2022-07-28T03:09

туризм

общество

россия

всемирный фонд дикой природы

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Развитие ответственного зеленого туризма может отодвинуть День экологического долга, который в этом году наступил 28 июля, сообщил РИА Новости директор WWF России Дмитрий Горшков.В этом году День экологического долга, когда человечество истрачивает ресурсы, которые планета способна восстановить за год, и начинает "брать взаймы" у будущих поколений, настал 28 июля - на день раньше, чем в 2021 году.Темой традиционной акции WWF России, посвященной Дню экологического долга, в этом году стал экотуризм. Директор российского отделения фонда считает, что ответственное поведение человека на природе поможет отодвинуть День экологического долга в будущем.В рамках акции фонд разработал советы, которые помогут сделать туризм экологичным. В WWF рекомендуют не включать на природе громкую музыку, чтобы не спугнуть диких животных, забирать не только свой мусор, но и отходы, оставленные другими туристами, отказаться от костров, используя для разогрева еды газовую горелку, а также поддерживать местных ремесленников и торговцев, стимулируя экономическое развитие региона."Туризм в дикую природу нужно контролировать и регулировать, а вовсе не запрещать. Если мы запретим путешествовать в дикие места, туризм не прекратится - он только еще больше приобретет неконтролируемый характер. Грамотный подход в расчете антропогенной нагрузки и расположение туристской инфраструктуры сможет значительно снизить негативное воздействие на территорию, более того, он может приносить доходы, которые можно использовать в том числе в реализации природоохранных мероприятий", - добавил Горшков.По его словам, в развитии экотуризма также важно участие местных жителей, чтобы они были заинтересованы, в том числе экономически, в сохранении природы в нетронутом состоянии.При этом, уточнил он, иногда разумно вводить временные ограничения на посещение некоторых территорий в период размножения животных или их скоплений во время миграций.Расчетом даты Дня экологического долга занимается международная организация Global Footprint Network (GFN). Специалисты GFN сравнивают скорость потребления биоресурсов человеком (экологический след человека) со способностью планеты восстанавливаться.

https://ria.ru/20211110/ekoturizm-1758430866.html

https://ria.ru/20210523/ekoturizm-1733504998.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия, всемирный фонд дикой природы