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В КЧР сельские врачи получат единовременную региональную выплату - РИА Новости, 28.07.2022
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Карачаево-Черкесская Республика
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В КЧР сельские врачи получат единовременную региональную выплату
В КЧР сельские врачи получат единовременную региональную выплату - РИА Новости, 28.07.2022
В КЧР сельские врачи получат единовременную региональную выплату
Правительство КЧР поддержало инициативу главы республики Рашида Темрезова о назначении единовременной региональной выплаты сельским медработникам в 2022 году,... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T13:23
2022-07-28T13:23
карачаево-черкесская республика
карачаево-черкесская республика (кчр)
рашид темрезов
врачи
общество
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ЧЕКРЕССК, 28 июл – РИА Новости. Правительство КЧР поддержало инициативу главы республики Рашида Темрезова о назначении единовременной региональной выплаты сельским медработникам в 2022 году, сообщили в пресс-службе руководителя региона.Врачи из Карачаево-Черкесии, работающие в сельской местности по программе "Земский доктор", помимо федеральной выплаты в текущем году получат дополнительную региональную выплату в размере 100 тысяч рублей.Инициатива была озвучена главой республики в ежегодном докладе-послании об итогах работы в 2021 году и планах на 2022 год.В пресс-службе главы КЧР уточнили, что в этом году выплату получит 21 врач, заключивший договор и прибывший на работу в сельские населенные пункты либо города с населением до 50 тысяч человек.
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карачаево-черкесская республика (кчр), рашид темрезов, врачи, общество
13:23 28.07.2022
 

В КЧР сельские врачи получат единовременную региональную выплату

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЧЕКРЕССК, 28 июл – РИА Новости. Правительство КЧР поддержало инициативу главы республики Рашида Темрезова о назначении единовременной региональной выплаты сельским медработникам в 2022 году, сообщили в пресс-службе руководителя региона.
Врачи из Карачаево-Черкесии, работающие в сельской местности по программе "Земский доктор", помимо федеральной выплаты в текущем году получат дополнительную региональную выплату в размере 100 тысяч рублей.
Инициатива была озвучена главой республики в ежегодном докладе-послании об итогах работы в 2021 году и планах на 2022 год.
В пресс-службе главы КЧР уточнили, что в этом году выплату получит 21 врач, заключивший договор и прибывший на работу в сельские населенные пункты либо города с населением до 50 тысяч человек.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаКарачаево-Черкесская республика (КЧР)Рашид ТемрезовврачиОбщество
 
 
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