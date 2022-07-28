https://ria.ru/20220728/vyplata-1805552141.html
В КЧР сельские врачи получат единовременную региональную выплату
В КЧР сельские врачи получат единовременную региональную выплату - РИА Новости, 28.07.2022
В КЧР сельские врачи получат единовременную региональную выплату
Правительство КЧР поддержало инициативу главы республики Рашида Темрезова о назначении единовременной региональной выплаты сельским медработникам в 2022 году,... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T13:23
2022-07-28T13:23
2022-07-28T13:23
карачаево-черкесская республика
карачаево-черкесская республика (кчр)
рашид темрезов
врачи
общество
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ЧЕКРЕССК, 28 июл – РИА Новости. Правительство КЧР поддержало инициативу главы республики Рашида Темрезова о назначении единовременной региональной выплаты сельским медработникам в 2022 году, сообщили в пресс-службе руководителя региона.Врачи из Карачаево-Черкесии, работающие в сельской местности по программе "Земский доктор", помимо федеральной выплаты в текущем году получат дополнительную региональную выплату в размере 100 тысяч рублей.Инициатива была озвучена главой республики в ежегодном докладе-послании об итогах работы в 2021 году и планах на 2022 год.В пресс-службе главы КЧР уточнили, что в этом году выплату получит 21 врач, заключивший договор и прибывший на работу в сельские населенные пункты либо города с населением до 50 тысяч человек.
https://ria.ru/20211122/poliklinika-1760115979.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
карачаево-черкесская республика (кчр), рашид темрезов, врачи, общество