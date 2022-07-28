https://ria.ru/20220728/vladivostok-1805478664.html
Во Владивостоке электричка сбила трех подростков
Во Владивостоке электричка сбила трех подростков - РИА Новости, 28.07.2022
Во Владивостоке электричка сбила трех подростков
Электричка сбила во Владивостоке трех подростков, 12-летняя девочка погибла на месте происшествия, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T06:30
2022-07-28T06:30
2022-07-28T07:13
происшествия
владивосток
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 июл – РИА Новости. Электричка сбила во Владивостоке трех подростков, 12-летняя девочка погибла на месте происшествия, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.По факту случившегося на железной дороге возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ведомство отмечает, что машинист, увидев подростков, незамедлительно подал звуковые сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.Следователи Приморского следственного отдела на транспорте осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы и проводят следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.
https://ria.ru/20220717/elektrichka-1803007658.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, владивосток
06:30 28.07.2022 (обновлено: 07:13 28.07.2022)
Во Владивостоке электричка сбила трех подростков
Во Владивостоке электричка сбила трех подростков, 12-летняя девочка скончалась
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 июл – РИА Новости. Электричка сбила во Владивостоке трех подростков, 12-летняя девочка погибла на месте происшествия, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.
"По данным следствия, 27 июля 2022 года в вечернее время на перегоне станций Чайка — Вторая Речка в городе Владивостоке железнодорожным подвижным составом были травмированы трое несовершеннолетних, которые шли вдоль железнодорожных путей. В результате этого 12-летняя девочка от полученных травм скончалась на месте, двое подростков были доставлены в больницу (угрозы их жизни и здоровью нет)", - говорится в сообщении.
По факту случившегося на железной дороге возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ведомство отмечает, что машинист, увидев подростков, незамедлительно подал звуковые сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.
Следователи Приморского следственного отдела на транспорте осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы и проводят следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.