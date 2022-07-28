Во Владивостоке электричка сбила трех подростков

"По данным следствия, 27 июля 2022 года в вечернее время на перегоне станций Чайка — Вторая Речка в городе Владивостоке железнодорожным подвижным составом были травмированы трое несовершеннолетних, которые шли вдоль железнодорожных путей. В результате этого 12-летняя девочка от полученных травм скончалась на месте, двое подростков были доставлены в больницу (угрозы их жизни и здоровью нет)", - говорится в сообщении.