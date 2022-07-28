https://ria.ru/20220728/vinnik-1805705492.html

США отозвали только один ордер на выдачу Винника, заявила адвокат

США отозвали только один ордер на выдачу Винника, заявила адвокат - РИА Новости, 28.07.2022

США отозвали только один ордер на выдачу Винника, заявила адвокат

США отозвали лишь один ордер на выдачу россиянина Александра Винника, направленный во Францию, существует второй ордер, направленный ранее в Грецию, заявила... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T19:49

2022-07-28T19:49

2022-07-28T19:52

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франция

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александр винник

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АФИНЫ, 28 июл - РИА Новости. США отозвали лишь один ордер на выдачу россиянина Александра Винника, направленный во Францию, существует второй ордер, направленный ранее в Грецию, заявила греческий адвокат россиянина Зои Константопулу на пресс-конференции в четверг.По ее словам, нет также подтверждений, что отозван запрос, направленный во Францию.Винник находится в заключении пять лет - он был арестован 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по запросу США. Там его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В США Виннику грозит 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение. Выдачи Винника также требовали Россия и Франция. В январе 2020 года россиян был экстрадирован во Францию, где его оправдали по предъявленным Францией 19 обвинениям и осудили по одному американскому обвинению.Срок его заключения закончился, однако Винник остается в тюрьме.Ранее французский адвокат Фредерик Бело сообщил, что США 15 июля отозвали свой запрос об экстрадиции Винника из Франции, направленный во Францию в 2020 году."Это все игры", - заявила Константопулу.По ее словам, есть утверждения, что запрос отозван, но адвокаты это уточняют, поскольку считают, что таким маневром США добились того, что Винник остался в тюрьме и может быть возвращен в Грецию, откуда его отправят в Соединенные Штаты.Адвокат представила ряд документов, свидетельствующих о том, что Греция координирует свои решения по делу Винника с американскими властями.Среди документов было также особое мнение заместителя председателя Госсовета – высшего административного суда Греции – Иоанниса Гравариса, который счел незаконной выдачу Винника во Францию или США и высказывал мнение, что россиянин должен быть выдан в Россию.Константопулу сообщила, что 3 августа в Париже пройдет судебное заседание по делу Винника. Оно должно было пройти 7 сентября, но было перенесено.

https://ria.ru/20220629/sud-1799106932.html

https://ria.ru/20220728/vinnik-1805704607.html

франция

сша

греция

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в мире, франция, сша, греция, александр винник