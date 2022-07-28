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Вучич ждет поставок из России вертолетов Ка-32 - РИА Новости, 28.07.2022
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Вучич ждет поставок из России вертолетов Ка-32
Вучич ждет поставок из России вертолетов Ка-32 - РИА Новости, 28.07.2022
Вучич ждет поставок из России вертолетов Ка-32
Власти Сербии надеются через месяц получить из России самые современные вертолеты Ка-32 для тушения пожаров в стране и помощи государствам региона, заявил... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T12:43
2022-07-28T12:43
в мире
россия
сербия
ка-32
александр вучич
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БЕЛГРАД, 28 июл – РИА Новости. Власти Сербии надеются через месяц получить из России самые современные вертолеты Ка-32 для тушения пожаров в стране и помощи государствам региона, заявил президент Александр Вучич.Жара за две недели в конце июля на Западных Балканах с температурами около 40 градусов привела к крупнейшему пожару в Словении. Пожары бушуют и в Хорватии, Боснии и Герцеговине, Черногории и Северной Македонии."Что касается оснащенности МВД, мы ожидаем прибытие, давно оплатили, два "Камова". Почему? Чтобы люди знали, мы самое позднее через месяц будем оснащены самыми современными пожарными вертолетами в мире. Это российские "Камовы", которые носят по 5 тысяч литров воды в емкости, а сейчас наши вертолеты носят по тысяче литров", - заявил сербский лидер журналистам в четверг."Можете сами понять, какова разница и насколько сможем помочь людям в (рамках трансграничной инициативы - ред.) Open Balkan – Северной Македонии и Албании и всем остальным, кто попросит, как наши друзья из Словении", - отметил Вучич.Президент Сербии заявил в начале июня, что обеспокоен тем, позволят ли ограничительные меры Запада доставить в Сербию из России вертолеты Ка-32 для тушения пожаров.
https://ria.ru/20220616/serbiya-1795831796.html
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в мире, россия, сербия, ка-32, александр вучич
12:43 28.07.2022
 
Вучич ждет поставок из России вертолетов Ка-32

Вучич: власти Сербии надеются получить из России через месяц вертолеты Ка-32

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВертолет Ка-32 на учениях по ликвидации ЧС
Вертолет Ка-32 на учениях по ликвидации ЧС - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вертолет Ка-32 на учениях по ликвидации ЧС. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 28 июл – РИА Новости. Власти Сербии надеются через месяц получить из России самые современные вертолеты Ка-32 для тушения пожаров в стране и помощи государствам региона, заявил президент Александр Вучич.
Жара за две недели в конце июля на Западных Балканах с температурами около 40 градусов привела к крупнейшему пожару в Словении. Пожары бушуют и в Хорватии, Боснии и Герцеговине, Черногории и Северной Македонии.
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"Что касается оснащенности МВД, мы ожидаем прибытие, давно оплатили, два "Камова". Почему? Чтобы люди знали, мы самое позднее через месяц будем оснащены самыми современными пожарными вертолетами в мире. Это российские "Камовы", которые носят по 5 тысяч литров воды в емкости, а сейчас наши вертолеты носят по тысяче литров", - заявил сербский лидер журналистам в четверг.
"Можете сами понять, какова разница и насколько сможем помочь людям в (рамках трансграничной инициативы - ред.) Open Balkan – Северной Македонии и Албании и всем остальным, кто попросит, как наши друзья из Словении", - отметил Вучич.
Президент Сербии заявил в начале июня, что обеспокоен тем, позволят ли ограничительные меры Запада доставить в Сербию из России вертолеты Ка-32 для тушения пожаров.
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