https://ria.ru/20220728/valyuty-1805467567.html
Эксперт перечислил валюты, которые сейчас слишком рискованно покупать
Эксперт перечислил валюты, которые сейчас слишком рискованно покупать - РИА Новости, 28.07.2022
Эксперт перечислил валюты, которые сейчас слишком рискованно покупать
Названия токсичных со всеми вытекающими последствиями носят валюты тех стран, которые организовали и поддержали санкции против России. Это доллар США, евро,... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T02:18
2022-07-28T02:18
2022-07-28T05:51
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
валюта
россия
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Названия токсичных со всеми вытекающими последствиями носят валюты тех стран, которые организовали и поддержали санкции против России. Это доллар США, евро, швейцарский франк, английский фунт стерлингов, японская йена, австралийский доллар, напомнил агентству “Прайм” эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Михаил Зельцер.Эксперт упомянул о том, что Мосбиржа уже приостановила торги франком и иеной, объяснив это высокой неопределенностью с расчетами. Дальнейшая девалютизация российской финансовой системы - вопрос времени.При этом валюты дружественных стран вполне успешно торгуются и ликвидны. “Более того, китайский юань уже обогнал евро по оборотам на Мосбирже. Объемы торгов превышают 50 миллиардов рублей в день при 40 миллиардов рублей по евро”, - привел пример эксперт.
https://ria.ru/20220727/dollar-1805213956.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, московская биржа, валюта, россия
02:18 28.07.2022 (обновлено: 05:51 28.07.2022)
Эксперт перечислил валюты, которые сейчас слишком рискованно покупать
Эксперт Зельцер назвал доллар, евро, йену и фунт стерлингов токсичной для россиян валютой