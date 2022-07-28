https://ria.ru/20220728/valyuty-1805467567.html

Эксперт перечислил валюты, которые сейчас слишком рискованно покупать

Эксперт перечислил валюты, которые сейчас слишком рискованно покупать - РИА Новости, 28.07.2022

Эксперт перечислил валюты, которые сейчас слишком рискованно покупать

Названия токсичных со всеми вытекающими последствиями носят валюты тех стран, которые организовали и поддержали санкции против России. Это доллар США, евро,... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T02:18

2022-07-28T02:18

2022-07-28T05:51

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

валюта

россия

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Названия токсичных со всеми вытекающими последствиями носят валюты тех стран, которые организовали и поддержали санкции против России. Это доллар США, евро, швейцарский франк, английский фунт стерлингов, японская йена, австралийский доллар, напомнил агентству “Прайм” эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Михаил Зельцер.Эксперт упомянул о том, что Мосбиржа уже приостановила торги франком и иеной, объяснив это высокой неопределенностью с расчетами. Дальнейшая девалютизация российской финансовой системы - вопрос времени.При этом валюты дружественных стран вполне успешно торгуются и ликвидны. “Более того, китайский юань уже обогнал евро по оборотам на Мосбирже. Объемы торгов превышают 50 миллиардов рублей в день при 40 миллиардов рублей по евро”, - привел пример эксперт.

https://ria.ru/20220727/dollar-1805213956.html

россия

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, московская биржа, валюта, россия