Рейтинг@Mail.ru
Эксперт перечислил валюты, которые сейчас слишком рискованно покупать - РИА Новости, 28.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220728/valyuty-1805467567.html
Эксперт перечислил валюты, которые сейчас слишком рискованно покупать
Эксперт перечислил валюты, которые сейчас слишком рискованно покупать - РИА Новости, 28.07.2022
Эксперт перечислил валюты, которые сейчас слишком рискованно покупать
Названия токсичных со всеми вытекающими последствиями носят валюты тех стран, которые организовали и поддержали санкции против России. Это доллар США, евро,... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T02:18
2022-07-28T05:51
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
валюта
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789754190_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_b98e91bc4536811d313a061a6bf8eaf3.jpg
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Названия токсичных со всеми вытекающими последствиями носят валюты тех стран, которые организовали и поддержали санкции против России. Это доллар США, евро, швейцарский франк, английский фунт стерлингов, японская йена, австралийский доллар, напомнил агентству “Прайм” эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Михаил Зельцер.Эксперт упомянул о том, что Мосбиржа уже приостановила торги франком и иеной, объяснив это высокой неопределенностью с расчетами. Дальнейшая девалютизация российской финансовой системы - вопрос времени.При этом валюты дружественных стран вполне успешно торгуются и ликвидны. “Более того, китайский юань уже обогнал евро по оборотам на Мосбирже. Объемы торгов превышают 50 миллиардов рублей в день при 40 миллиардов рублей по евро”, - привел пример эксперт.
https://ria.ru/20220727/dollar-1805213956.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789754190_0:432:2155:2048_1920x0_80_0_0_725348fd609988b7dde96b124b38fc94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, московская биржа, валюта, россия
02:18 28.07.2022 (обновлено: 05:51 28.07.2022)
 
Эксперт перечислил валюты, которые сейчас слишком рискованно покупать

Эксперт Зельцер назвал доллар, евро, йену и фунт стерлингов токсичной для россиян валютой

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМужчина заходит в пункт обмена валют
Мужчина заходит в пункт обмена валют - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Мужчина заходит в пункт обмена валют. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Названия токсичных со всеми вытекающими последствиями носят валюты тех стран, которые организовали и поддержали санкции против России. Это доллар США, евро, швейцарский франк, английский фунт стерлингов, японская йена, австралийский доллар, напомнил агентству “Прайм” эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Михаил Зельцер.
Эксперт упомянул о том, что Мосбиржа уже приостановила торги франком и иеной, объяснив это высокой неопределенностью с расчетами. Дальнейшая девалютизация российской финансовой системы - вопрос времени.
Знаки доллара на табло курса валют - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Вчера, 01:16Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Эксперт рассказал, кого в ближайшее время разочарует доллар
При этом валюты дружественных стран вполне успешно торгуются и ликвидны. “Более того, китайский юань уже обогнал евро по оборотам на Мосбирже. Объемы торгов превышают 50 миллиардов рублей в день при 40 миллиардов рублей по евро”, - привел пример эксперт.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаВалютаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала