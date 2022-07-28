https://ria.ru/20220728/vaktsinatsiya-1805545403.html

Песков не знает, ревакцинировался ли Путин

Песков не знает, ревакцинировался ли Путин - РИА Новости, 28.07.2022

Песков не знает, ревакцинировался ли Путин

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что не знает, ревакцинировался ли президент РФ Владимир Путин от коронавируса. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T13:00

2022-07-28T13:00

2022-07-28T13:00

общество

владимир путин

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что не знает, ревакцинировался ли президент РФ Владимир Путин от коронавируса."Не знаю точно, не могу ответить на Ваш вопрос", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.В ответ на просьбу узнать о том, ревакцинировался ли президент и достаточное ли у него количество антител, Песков пообещал узнать.

https://ria.ru/20211124/putin-1760601834.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин