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Песков не знает, ревакцинировался ли Путин - РИА Новости, 28.07.2022
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Песков не знает, ревакцинировался ли Путин
Песков не знает, ревакцинировался ли Путин - РИА Новости, 28.07.2022
Песков не знает, ревакцинировался ли Путин
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что не знает, ревакцинировался ли президент РФ Владимир Путин от коронавируса. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T13:00
2022-07-28T13:00
общество
владимир путин
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что не знает, ревакцинировался ли президент РФ Владимир Путин от коронавируса."Не знаю точно, не могу ответить на Ваш вопрос", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.В ответ на просьбу узнать о том, ревакцинировался ли президент и достаточное ли у него количество антител, Песков пообещал узнать.
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общество, владимир путин
13:00 28.07.2022
 
Песков не знает, ревакцинировался ли Путин

Пресс-секретарь президента Песков не знает, ревакцинировался ли Путин

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что не знает, ревакцинировался ли президент РФ Владимир Путин от коронавируса.
"Не знаю точно, не могу ответить на Ваш вопрос", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
В ответ на просьбу узнать о том, ревакцинировался ли президент и достаточное ли у него количество антител, Песков пообещал узнать.
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