https://ria.ru/20220728/uzbekistan-1805631845.html

Лавров обсудил с президентом Узбекистана ситуацию в Афганистане

Лавров обсудил с президентом Узбекистана ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 28.07.2022

Лавров обсудил с президентом Узбекистана ситуацию в Афганистане

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым Афганистан, стороны подтвердили настрой работать с нынешним... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T16:19

2022-07-28T16:19

2022-07-28T17:21

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ТАШКЕНТ, 28 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым Афганистан, стороны подтвердили настрой работать с нынешним руководством страны."В контексте всех этих наших дискуссий Афганистан занимает особое место... У нас очень близкая позиция с узбекскими друзьями в том, что касается необходимости признать нынешние реалии в Афганистане и работать с нынешним руководством исходя из этих реалий", - сказал он по итогам переговоров с Мирзиёевым на полях СМИД ШОС в Ташкенте.Лавров добавил, что Ташкент по традиции уже не первый год становится столицей специальных международных мероприятий, где обсуждается афганская тематика и её внешние последствия, на днях закончилась соответствующая конференция."В прошлом году я участвовал в другой конференции по Афганистану. Мы сегодня констатировали, что и эти усилия, и усилия РФ в рамках так называемого московского формата, усилия КНР, которая регулярно проводит встречи соседей Афганистана - всё это взаимодополняемая работа и с каждым таким мероприятием мы несколько шагов вперед делаем", - подчеркнул российский министр.

https://radiosputnik.ria.ru/20220726/afganistan-1805121910.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, сергей лавров, узбекистан, афганистан