16:19 28.07.2022 (обновлено: 17:21 28.07.2022)
Лавров обсудил с президентом Узбекистана ситуацию в Афганистане
Глава МИД Лавров обсудил с президентом Узбекистана Мирзиеевым ситуацию в Афганистане
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Ташкенте
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Ташкенте
ТАШКЕНТ, 28 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым Афганистан, стороны подтвердили настрой работать с нынешним руководством страны.
"В контексте всех этих наших дискуссий Афганистан занимает особое место... У нас очень близкая позиция с узбекскими друзьями в том, что касается необходимости признать нынешние реалии в Афганистане и работать с нынешним руководством исходя из этих реалий", - сказал он по итогам переговоров с Мирзиёевым на полях СМИД ШОС в Ташкенте.
Лавров добавил, что Ташкент по традиции уже не первый год становится столицей специальных международных мероприятий, где обсуждается афганская тематика и её внешние последствия, на днях закончилась соответствующая конференция.
"В прошлом году я участвовал в другой конференции по Афганистану. Мы сегодня констатировали, что и эти усилия, и усилия РФ в рамках так называемого московского формата, усилия КНР, которая регулярно проводит встречи соседей Афганистана - всё это взаимодополняемая работа и с каждым таким мероприятием мы несколько шагов вперед делаем", - подчеркнул российский министр.