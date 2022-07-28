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Лавров обсудил с президентом Узбекистана ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 28.07.2022
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Лавров обсудил с президентом Узбекистана ситуацию в Афганистане
Лавров обсудил с президентом Узбекистана ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 28.07.2022
Лавров обсудил с президентом Узбекистана ситуацию в Афганистане
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым Афганистан, стороны подтвердили настрой работать с нынешним... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T16:19
2022-07-28T17:21
в мире
россия
сергей лавров
узбекистан
афганистан
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ТАШКЕНТ, 28 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым Афганистан, стороны подтвердили настрой работать с нынешним руководством страны."В контексте всех этих наших дискуссий Афганистан занимает особое место... У нас очень близкая позиция с узбекскими друзьями в том, что касается необходимости признать нынешние реалии в Афганистане и работать с нынешним руководством исходя из этих реалий", - сказал он по итогам переговоров с Мирзиёевым на полях СМИД ШОС в Ташкенте.Лавров добавил, что Ташкент по традиции уже не первый год становится столицей специальных международных мероприятий, где обсуждается афганская тематика и её внешние последствия, на днях закончилась соответствующая конференция."В прошлом году я участвовал в другой конференции по Афганистану. Мы сегодня констатировали, что и эти усилия, и усилия РФ в рамках так называемого московского формата, усилия КНР, которая регулярно проводит встречи соседей Афганистана - всё это взаимодополняемая работа и с каждым таким мероприятием мы несколько шагов вперед делаем", - подчеркнул российский министр.
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в мире, россия, сергей лавров, узбекистан, афганистан
16:19 28.07.2022 (обновлено: 17:21 28.07.2022)
 
Лавров обсудил с президентом Узбекистана ситуацию в Афганистане

Глава МИД Лавров обсудил с президентом Узбекистана Мирзиеевым ситуацию в Афганистане

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Ташкенте
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Ташкенте
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ТАШКЕНТ, 28 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым Афганистан, стороны подтвердили настрой работать с нынешним руководством страны.
"В контексте всех этих наших дискуссий Афганистан занимает особое место... У нас очень близкая позиция с узбекскими друзьями в том, что касается необходимости признать нынешние реалии в Афганистане и работать с нынешним руководством исходя из этих реалий", - сказал он по итогам переговоров с Мирзиёевым на полях СМИД ШОС в Ташкенте.
Лавров добавил, что Ташкент по традиции уже не первый год становится столицей специальных международных мероприятий, где обсуждается афганская тематика и её внешние последствия, на днях закончилась соответствующая конференция.
"В прошлом году я участвовал в другой конференции по Афганистану. Мы сегодня констатировали, что и эти усилия, и усилия РФ в рамках так называемого московского формата, усилия КНР, которая регулярно проводит встречи соседей Афганистана - всё это взаимодополняемая работа и с каждым таким мероприятием мы несколько шагов вперед делаем", - подчеркнул российский министр.
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В миреРоссияСергей ЛавровУзбекистанАфганистан
 
 
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