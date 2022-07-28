https://ria.ru/20220728/ukraina-1805510747.html
Зеленский назначил Костина генпрокурором Украины
Зеленский назначил Костина генпрокурором Украины - РИА Новости, 28.07.2022
Зеленский назначил Костина генпрокурором Украины
Владимир Зеленский подписал указ о назначении депутата от фракции "Слуга народа" Андрея Костина генпрокурором Украины. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T11:06
2022-07-28T11:06
2022-07-28T11:06
украина
в мире
владимир зеленский
верховная рада украины
генеральная прокуратура украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783260714_0:20:3072:1748_1920x0_80_0_0_b82bfe65eca8cd97f4c1b7450f42e57f.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о назначении депутата от фракции "Слуга народа" Андрея Костина генпрокурором Украины.Верховная рада Украины проголосовала в среду за назначение главы ее правового комитета Костина новым генпрокурором."Назначить Костина Андрея Евгеньевича генеральным прокурором", - говорится в тексте указа на сайте офиса Зеленского.
https://ria.ru/20220721/ukraina-1803978228.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783260714_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_a20fd60afcd3edc0513b230906f01eaf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, владимир зеленский, верховная рада украины, генеральная прокуратура украины
Зеленский назначил Костина генпрокурором Украины
Зеленский подписал указ о назначении Костина генпрокурором Украины