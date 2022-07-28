https://ria.ru/20220728/ukraina-1805510747.html

Зеленский назначил Костина генпрокурором Украины

Зеленский назначил Костина генпрокурором Украины - РИА Новости, 28.07.2022

Зеленский назначил Костина генпрокурором Украины

Владимир Зеленский подписал указ о назначении депутата от фракции "Слуга народа" Андрея Костина генпрокурором Украины. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T11:06

2022-07-28T11:06

2022-07-28T11:06

украина

в мире

владимир зеленский

верховная рада украины

генеральная прокуратура украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783260714_0:20:3072:1748_1920x0_80_0_0_b82bfe65eca8cd97f4c1b7450f42e57f.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о назначении депутата от фракции "Слуга народа" Андрея Костина генпрокурором Украины.Верховная рада Украины проголосовала в среду за назначение главы ее правового комитета Костина новым генпрокурором."Назначить Костина Андрея Евгеньевича генеральным прокурором", - говорится в тексте указа на сайте офиса Зеленского.

https://ria.ru/20220721/ukraina-1803978228.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, владимир зеленский, верховная рада украины, генеральная прокуратура украины