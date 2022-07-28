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Зеленский назначил Костина генпрокурором Украины - РИА Новости, 28.07.2022
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Зеленский назначил Костина генпрокурором Украины
Зеленский назначил Костина генпрокурором Украины - РИА Новости, 28.07.2022
Зеленский назначил Костина генпрокурором Украины
Владимир Зеленский подписал указ о назначении депутата от фракции "Слуга народа" Андрея Костина генпрокурором Украины. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T11:06
2022-07-28T11:06
украина
в мире
владимир зеленский
верховная рада украины
генеральная прокуратура украины
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о назначении депутата от фракции "Слуга народа" Андрея Костина генпрокурором Украины.Верховная рада Украины проголосовала в среду за назначение главы ее правового комитета Костина новым генпрокурором."Назначить Костина Андрея Евгеньевича генеральным прокурором", - говорится в тексте указа на сайте офиса Зеленского.
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украина, в мире, владимир зеленский, верховная рада украины, генеральная прокуратура украины
11:06 28.07.2022
 
Зеленский назначил Костина генпрокурором Украины

Зеленский подписал указ о назначении Костина генпрокурором Украины

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о назначении депутата от фракции "Слуга народа" Андрея Костина генпрокурором Украины.
Верховная рада Украины проголосовала в среду за назначение главы ее правового комитета Костина новым генпрокурором.
"Назначить Костина Андрея Евгеньевича генеральным прокурором", - говорится в тексте указа на сайте офиса Зеленского.
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