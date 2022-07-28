https://ria.ru/20220728/ucheniya-1805530910.html

Япония призвала Россию исключить Курилы из зоны военных учений

Япония призвала Россию исключить Курилы из зоны военных учений - РИА Новости, 28.07.2022

Япония призвала Россию исключить Курилы из зоны военных учений

Правительство Японии направило по дипломатическим каналам представление России с призывом исключить район северных территорий, как в Токио именуют южные острова РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T12:15

2022-07-28T12:15

2022-07-28T18:55

россия

япония

воздушно-десантные войска россии

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ТОКИО, 28 июл — РИА Новости. Правительство Японии направило по дипломатическим каналам представление России с призывом исключить район северных территорий, как в Токио именуют южные острова Курильской гряды, из зоны проведения планируемых военных учений."Накануне, 27 июля, по дипломатическим каналам мы направили представление России о том, что проведение военных учений в регионах, в том числе в районе северных территорий, противоречит позиции нашей страны по территориальному вопросу", — заявил на пресс-конференции заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихико Исодзаки.Он также добавил, что Токио призывает Москву "исключить северные территории из региона проведения учений", и выразил обеспокоенность активизацией российских военных в регионе у Японии на фоне продолжающегося столкновения на Украине.Ранее на этой неделе Минобороны России заявило, что в период с 30 августа по 5 сентября войсками Восточного военного округа под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил будет проведено стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022". В стратегических учениях, которые охватят 13 полигонов Восточного военного округа, совместно с войсками округа задействуют ВДВ, дальнюю и военно-транспортную авиацию, а также войска иностранных государств.

https://ria.ru/20220722/aktivnost-1804169282.html

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россия, япония, воздушно-десантные войска россии