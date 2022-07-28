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Учебники для школ ДНР и ЛНР не содержат агрессии к Украине, заявил Кравцов - РИА Новости, 28.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220728/uchebniki-1805614680.html
Учебники для школ ДНР и ЛНР не содержат агрессии к Украине, заявил Кравцов
Учебники для школ ДНР и ЛНР не содержат агрессии к Украине, заявил Кравцов - РИА Новости, 28.07.2022
Учебники для школ ДНР и ЛНР не содержат агрессии к Украине, заявил Кравцов
Новые учебники по всем предметам, которые поступят в школы Донецкой и Луганской народных республик к 1 сентября, содержат конкретные исторические факты, "нет... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T15:42
2022-07-28T15:42
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
владимир путин
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
образование
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СОЧИ, 28 июл – РИА Новости. Новые учебники по всем предметам, которые поступят в школы Донецкой и Луганской народных республик к 1 сентября, содержат конкретные исторические факты, "нет никакой агрессии" по отношению к Украине и западным странам, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.В "Сириусе" с 27 по 28 июля проходит практикум наставников для 150 учителей ДНР и ЛНР, а также освобожденных территорий Украины, в рамках которого представители образовательной сферы обмениваются опытом с российскими педагогами.Ранее в Минпросвещения сообщали, что рассматривают вопрос о методической поддержке образовательных систем ДНР и ЛНР при введении и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования.Образовательный центр "Сириус" создан под эгидой фонда "Талант и успех" на основе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента РФ Владимира Путина. Фонд был учрежден 24 декабря 2014 года. Задача фонда состояла в том, чтобы на раннем этапе развития детей определить их выдающиеся способности в области гуманитарных и естественных наук, спорта и искусства.
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луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, владимир путин, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, образование, в мире
15:42 28.07.2022
 
Учебники для школ ДНР и ЛНР не содержат агрессии к Украине, заявил Кравцов

Кравцов: учебники для школ ДНР и ЛНР не содержат агрессии к Украине и странам Запада

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
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СОЧИ, 28 июл – РИА Новости. Новые учебники по всем предметам, которые поступят в школы Донецкой и Луганской народных республик к 1 сентября, содержат конкретные исторические факты, "нет никакой агрессии" по отношению к Украине и западным странам, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
В "Сириусе" с 27 по 28 июля проходит практикум наставников для 150 учителей ДНР и ЛНР, а также освобожденных территорий Украины, в рамках которого представители образовательной сферы обмениваются опытом с российскими педагогами.

"На сегодняшний день решен вопрос с учебниками. К 1 сентября все школы (ДНР и ЛНР - ред.) получат новые учебники по всем предметам. Если вы посмотрите, в них нет никакой агрессии в отношении Украины, отношении европейских стран, Соединенных Штатов Америки. Конкретно- исторические факты, чтобы сами школьники могли сделать те или иные выводы", - сказал в ходе общения с учителями Кравцов.

Ранее в Минпросвещения сообщали, что рассматривают вопрос о методической поддержке образовательных систем ДНР и ЛНР при введении и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования.
Образовательный центр "Сириус" создан под эгидой фонда "Талант и успех" на основе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента РФ Владимира Путина. Фонд был учрежден 24 декабря 2014 года. Задача фонда состояла в том, чтобы на раннем этапе развития детей определить их выдающиеся способности в области гуманитарных и естественных наук, спорта и искусства.
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