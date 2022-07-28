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Кемеровский суд дал убийце студентки Пехтелевой 17 лет - РИА Новости, 28.07.2022
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Кемеровский суд дал убийце студентки Пехтелевой 17 лет
Кемеровский суд дал убийце студентки Пехтелевой 17 лет - РИА Новости, 28.07.2022
Кемеровский суд дал убийце студентки Пехтелевой 17 лет
Кемеровский областной суд приговорил к 17 годам строгого режима обвиняемого в резонансном убийстве студентки Кузбасского технического университета Веры... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T13:59
2022-07-28T14:24
происшествия
россия
кемерово
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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КЕМЕРОВО, 28 июл – РИА Новости. Кемеровский областной суд приговорил к 17 годам строгого режима обвиняемого в резонансном убийстве студентки Кузбасского технического университета Веры Пехтелевой, родственники собираются обжаловать приговор и добиваться увеличения срока, рассказал РИА Новости отец девушки.В убийстве 23-летней Пехтелевой в январе 2020 года обвинялся ее бывший парень Владислав Канюс. Выяснилось, что соседи, услышав крики девушки из квартиры, полтора часа названивали в службу "112", но полиция так и не приехала."Семнадцать лет дали за убийство с особой жестокостью. Колония строгого (режима – ред.). Обязательно будем обжаловать", – заявил Евгений Пехтелев.Двоих полицейских, дежуривших в кемеровском отделе полиции "Ленинский" в ночь убийства, СК обвинил в халатности. В соцсетях появилась расшифровка звонков жильцов дома в службу "112", из которой следовало, что соседи пытались вызвать полицию из-за криков девушки, сделав минимум семь звонков. В последнем звонке соседи сообщили, что вызвали полицейских полтора часа назад, но так никто и не приехал, они своими силами вскрыли дверь - девушка уже была мертва.Позже местные СМИ опубликовали расшифровку звонков полицейских отдела "Ленинский" коллегам в ночь убийства, согласно которой по разным причинам никто из них на адрес не выехал.Также было возбуждено уголовное дело в отношении трех сотрудниц дежурной части УМВД России по Кемерово, подозреваемых в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. По версии следствия, они, находясь на рабочем месте, получали сигналы о том, что в одной из квартир многоэтажного дома слышны крики женщины о помощи. Полицейские, не прослушав аудиозаписи сигналов, не выяснив у заявителей все обстоятельства, не довели достоверную информацию до оперативных нарядов ППС, ДПС, Росгвардии.
https://ria.ru/20210401/ubiystvo-1603685278.html
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происшествия, россия, кемерово, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
13:59 28.07.2022 (обновлено: 14:24 28.07.2022)
 
Кемеровский суд дал убийце студентки Пехтелевой 17 лет

Суд в Кемерово дал убийце студентки Пехтелевой, которую не спасла полиция, 17 лет

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 28 июл – РИА Новости. Кемеровский областной суд приговорил к 17 годам строгого режима обвиняемого в резонансном убийстве студентки Кузбасского технического университета Веры Пехтелевой, родственники собираются обжаловать приговор и добиваться увеличения срока, рассказал РИА Новости отец девушки.
В убийстве 23-летней Пехтелевой в январе 2020 года обвинялся ее бывший парень Владислав Канюс. Выяснилось, что соседи, услышав крики девушки из квартиры, полтора часа названивали в службу "112", но полиция так и не приехала.
Мария Фомичева
1 апреля 2021, 08:00
"Поболтали и отпустили": почему полиция не предотвратила убийство девушки
"Семнадцать лет дали за убийство с особой жестокостью. Колония строгого (режима – ред.). Обязательно будем обжаловать", – заявил Евгений Пехтелев.
Двоих полицейских, дежуривших в кемеровском отделе полиции "Ленинский" в ночь убийства, СК обвинил в халатности. В соцсетях появилась расшифровка звонков жильцов дома в службу "112", из которой следовало, что соседи пытались вызвать полицию из-за криков девушки, сделав минимум семь звонков. В последнем звонке соседи сообщили, что вызвали полицейских полтора часа назад, но так никто и не приехал, они своими силами вскрыли дверь - девушка уже была мертва.
Позже местные СМИ опубликовали расшифровку звонков полицейских отдела "Ленинский" коллегам в ночь убийства, согласно которой по разным причинам никто из них на адрес не выехал.
Также было возбуждено уголовное дело в отношении трех сотрудниц дежурной части УМВД России по Кемерово, подозреваемых в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. По версии следствия, они, находясь на рабочем месте, получали сигналы о том, что в одной из квартир многоэтажного дома слышны крики женщины о помощи. Полицейские, не прослушав аудиозаписи сигналов, не выяснив у заявителей все обстоятельства, не довели достоверную информацию до оперативных нарядов ППС, ДПС, Росгвардии.
Вера Пехтелева - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта 2021, 08:00
"Пытали шесть часов": почему полиция не спасла студентку в Кемерово
 
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