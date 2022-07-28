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В Кабардино-Балкарии открыли "Тропу поэтов" - РИА Новости, 28.07.2022
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Туризм
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В Кабардино-Балкарии открыли "Тропу поэтов"
В Кабардино-Балкарии открыли "Тропу поэтов" - РИА Новости, 28.07.2022
В Кабардино-Балкарии открыли "Тропу поэтов"
Новый туристический маршрут "Тропа поэтов" открыли в горах Кабардино-Балкарии, сообщает региональное министерство курортов. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T05:37
2022-07-28T05:37
туризм
новости - туризм
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
русское географическое общество
кабардино-балкарская республика (кбр)
маршруты
туризм
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НАЛЬЧИК, 28 июл — РИА Новости. Новый туристический маршрут "Тропа поэтов" открыли в горах Кабардино-Балкарии, сообщает региональное министерство курортов."Маршрут начинается от турбазы "Башиль" и ведет к вершинам, названным в память народных поэтов КБР и Башкирии Кайсына Кулиева и Мустая Карима", — поясняют в релизе.Отмечается, что обустраивали его участники башкирского регионального отделения Русского географического общества вместе с представителями Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Кабардино-Балкарии. Они промаркировали шесть километров маршрута (ему дали первую категорию сложности) и установили три информационных щита.По данным регионального МЧС, в республике зарегистрировано почти 60 туристических маршрутов, их общая протяженность — более 1,4 тысячи километров.
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новости - туризм, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), русское географическое общество, кабардино-балкарская республика (кбр), маршруты, туризм, туристы
05:37 28.07.2022
 
В Кабардино-Балкарии открыли "Тропу поэтов"

Новый туристический маршрут "Тропа поэтов" открыли в горах Кабардино-Балкарии

© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкАльпинисты проходят акклиматизацию перед восхождением на Эльбрус в окрестностях базового лагеря "Азау"
Альпинисты проходят акклиматизацию перед восхождением на Эльбрус в окрестностях базового лагеря Азау - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Антон Подгайко
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НАЛЬЧИК, 28 июл — РИА Новости. Новый туристический маршрут "Тропа поэтов" открыли в горах Кабардино-Балкарии, сообщает региональное министерство курортов.
"Маршрут начинается от турбазы "Башиль" и ведет к вершинам, названным в память народных поэтов КБР и Башкирии Кайсына Кулиева и Мустая Карима", — поясняют в релизе.
Отмечается, что обустраивали его участники башкирского регионального отделения Русского географического общества вместе с представителями Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Кабардино-Балкарии. Они промаркировали шесть километров маршрута (ему дали первую категорию сложности) и установили три информационных щита.
"Для прохождения не требуется особых альпинистских навыков, подняться на вершины может любой физически подготовленный человек. Перед походом необходимо пройти регистрацию в МЧС России по КБР", — подчеркивает министерство.
По данным регионального МЧС, в республике зарегистрировано почти 60 туристических маршрутов, их общая протяженность — более 1,4 тысячи километров.
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ТуризмНовости - ТуризмРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Русское географическое обществоКабардино-Балкарская Республика (КБР)маршрутыТуризмтуристы
 
 
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