https://ria.ru/20220728/turmarshrut-1805331109.html

В Кабардино-Балкарии открыли "Тропу поэтов"

В Кабардино-Балкарии открыли "Тропу поэтов" - РИА Новости, 28.07.2022

В Кабардино-Балкарии открыли "Тропу поэтов"

Новый туристический маршрут "Тропа поэтов" открыли в горах Кабардино-Балкарии, сообщает региональное министерство курортов. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T05:37

2022-07-28T05:37

2022-07-28T05:37

туризм

новости - туризм

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

русское географическое общество

кабардино-балкарская республика (кбр)

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туризм

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НАЛЬЧИК, 28 июл — РИА Новости. Новый туристический маршрут "Тропа поэтов" открыли в горах Кабардино-Балкарии, сообщает региональное министерство курортов."Маршрут начинается от турбазы "Башиль" и ведет к вершинам, названным в память народных поэтов КБР и Башкирии Кайсына Кулиева и Мустая Карима", — поясняют в релизе.Отмечается, что обустраивали его участники башкирского регионального отделения Русского географического общества вместе с представителями Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Кабардино-Балкарии. Они промаркировали шесть километров маршрута (ему дали первую категорию сложности) и установили три информационных щита.По данным регионального МЧС, в республике зарегистрировано почти 60 туристических маршрутов, их общая протяженность — более 1,4 тысячи километров.

https://ria.ru/20220726/primore-1804728098.html

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), русское географическое общество, кабардино-балкарская республика (кбр), маршруты, туризм, туристы