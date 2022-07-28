https://ria.ru/20220728/turizm-1805627828.html

В МИД Финляндии предложили варианты ограничения российского туризма

В МИД Финляндии предложили варианты ограничения российского туризма - РИА Новости, 28.07.2022

В МИД Финляндии предложили варианты ограничения российского туризма

Глава консульского отдела финского МИД Юсси Таннер, на фоне обсуждения в Финляндии уместности присутствия российских туристов из-за спецоперации на Украине,... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T16:08

2022-07-28T16:08

2022-07-28T19:16

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ХЕЛЬСИНКИ, 28 июл — РИА Новости. Глава консульского отдела финского МИД Юсси Таннер, на фоне обсуждения в Финляндии уместности присутствия российских туристов из-за спецоперации на Украине, предложил шесть вариантов ограничения туризма из России, сообщает финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE.В настоящее время в Финляндию, которая открыла границу с 15 июля, ежедневно прибывает около 7 тысяч российских туристов. Возможное прекращение выдачи Финляндией виз гражданам РФ станет откровенно дискриминационной политической мерой, и Москва в случае, если Хельсинки решится на это, примет ответные меры, заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Первым вариантом, предложенным представителем МИД Финляндии, названо полное прекращение оформления виз для россиян, что запрещено законами ЕС и правилами Шенгенского пространства.Второй вариант - ограничение количества принимаемых заявлений на получение визы, однако этот вариант малоэффективен, так как только многолетних многоразовых финских виз в России около 100 тысяч.Третий вариант - разрешить въезд в страну по веской причине родственникам финских резидентов - на лечение, похороны и по другим подобным обстоятельствам.Четвертый вариант - аннулировать все выданные визы у россиян, что будет вряд ли законно по нормам как самой Финляндии, так и ЕС.Пятый вариант - закрыть границу для пассажирских перевозок, что чревато политическими последствиями из-за протестов общественности и не будет поддержано политиками.Шестой вариант - общее решение Евросоюза, в линии которого Финляндия и декларирует направление своей политики.В феврале ЕС, в ответ на действия России на Украине, отменил визовые послабления для российских чиновников и некоторых бизнесменов. Ранее все российские чиновники получали скидку на стоимость визы, сервисный сбор и предоставляли меньше документов, необходимых для оформления шенгенской визы, чем другие россияне, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220727/vizy-1805464161.html

https://ria.ru/20220726/finlyandiya-1805125433.html

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мария захарова, финляндия, евросоюз, украина, россия, новости - туризм