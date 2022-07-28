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Пять человек спасли из воды после столкновения катера с судном в Саратове
Пять человек спасли из воды после столкновения катера с судном в Саратове - РИА Новости, 28.07.2022
Пять человек спасли из воды после столкновения катера с судном в Саратове
Катер перевернулся на реке Волга в Саратове в четверг вечером после столкновения с судном, пять человек спасены из воды, в том числе одна пассажирка катера... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T23:52
2022-07-28T23:52
2022-07-28T23:52
происшествия
волжский район
саратов
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САРАТОВ, 28 июл - РИА Новости. Катер перевернулся на реке Волга в Саратове в четверг вечером после столкновения с судном, пять человек спасены из воды, в том числе одна пассажирка катера госпитализирована, сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин."Час назад в Волжском районе в поселке Затон на реке Волга произошло столкновение корабля и катера, катер от удара перевернулся. В катере находилось пять человек, спасатели пришли им на помощь и эвакуировали из воды. В результате столкновения пострадала женщина 1995 года рождения, в состоянии средней степени тяжести госпитализирована", - написал Юрин в Telegram-канале.Он отметил, что дежурная группа городской службы спасения, которая находилась на спасательном посту, своевременно отреагировала и помогла выбраться пострадавшим из воды.
волжский район
саратов
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волжский район, саратов
Пять человек спасли из воды после столкновения катера с судном в Саратове
Пять человек спасли из воды после столкновения катера с судном на Волге в Саратове