https://ria.ru/20220728/stolknovenie-1805737112.html

Пять человек спасли из воды после столкновения катера с судном в Саратове

Пять человек спасли из воды после столкновения катера с судном в Саратове - РИА Новости, 28.07.2022

Пять человек спасли из воды после столкновения катера с судном в Саратове

Катер перевернулся на реке Волга в Саратове в четверг вечером после столкновения с судном, пять человек спасены из воды, в том числе одна пассажирка катера... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T23:52

2022-07-28T23:52

2022-07-28T23:52

происшествия

волжский район

саратов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg

САРАТОВ, 28 июл - РИА Новости. Катер перевернулся на реке Волга в Саратове в четверг вечером после столкновения с судном, пять человек спасены из воды, в том числе одна пассажирка катера госпитализирована, сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин."Час назад в Волжском районе в поселке Затон на реке Волга произошло столкновение корабля и катера, катер от удара перевернулся. В катере находилось пять человек, спасатели пришли им на помощь и эвакуировали из воды. В результате столкновения пострадала женщина 1995 года рождения, в состоянии средней степени тяжести госпитализирована", - написал Юрин в Telegram-канале.Он отметил, что дежурная группа городской службы спасения, которая находилась на спасательном посту, своевременно отреагировала и помогла выбраться пострадавшим из воды.

волжский район

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, волжский район, саратов