Рейтинг@Mail.ru
Байден заявил, что экономика США находится на правильном пути - РИА Новости, 28.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220728/ssha-1805640012.html
Байден заявил, что экономика США находится на правильном пути
Байден заявил, что экономика США находится на правильном пути - РИА Новости, 28.07.2022
Байден заявил, что экономика США находится на правильном пути
Президент США Джо Байден, комментируя данные о снижении ВВП второй квартал подряд, заявил, что экономика страны на правильном пути, а ее "замедление"... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T16:44
2022-07-28T16:57
сша
экономика
министерство торговли сша
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799318326_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5d14aef1074c57dad77099eb73190877.jpg
ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден, комментируя данные о снижении ВВП второй квартал подряд, заявил, что экономика страны на правильном пути, а ее "замедление" неудивительно, не упомянув в своих оценках рецессию."После прошлогоднего исторического экономического роста, восстановления рабочих мест в частном секторе, потерянных во время пандемии, неудивительно, что экономика замедляется, поскольку Федеральная резервная система пытается снизить инфляцию", - говорится в комментарии Байдена, распространенном пресс-службой Белого дома.Он отметил, что несмотря на глобальные проблемы, США "на правильном пути". "И мы пройдем через этот переход сильнее и в более защищенными", - заявил Байден. Слово рецессия в комментарии президента США не встречается.Ранее в четверг бюро экономического анализа министерства торговли США выпустило пресс-релиз, согласно которому ВВП США во втором квартале 2022 года, согласно первой оценке, опустился на 0,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Таким образом, экономика США снижается второй квартал подряд (после уменьшения на 1,6% в пересчете на год в первом квартале).
https://ria.ru/20220713/evro-1801988955.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799318326_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_58b7ce18a2f0d873886054801ae8b69c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, экономика, министерство торговли сша, джо байден
16:44 28.07.2022 (обновлено: 16:57 28.07.2022)
 
Байден заявил, что экономика США находится на правильном пути

Байден назвал замедление экономики США неудивительным после ее роста

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден, комментируя данные о снижении ВВП второй квартал подряд, заявил, что экономика страны на правильном пути, а ее "замедление" неудивительно, не упомянув в своих оценках рецессию.
"После прошлогоднего исторического экономического роста, восстановления рабочих мест в частном секторе, потерянных во время пандемии, неудивительно, что экономика замедляется, поскольку Федеральная резервная система пытается снизить инфляцию", - говорится в комментарии Байдена, распространенном пресс-службой Белого дома.
Он отметил, что несмотря на глобальные проблемы, США "на правильном пути". "И мы пройдем через этот переход сильнее и в более защищенными", - заявил Байден. Слово рецессия в комментарии президента США не встречается.
Ранее в четверг бюро экономического анализа министерства торговли США выпустило пресс-релиз, согласно которому ВВП США во втором квартале 2022 года, согласно первой оценке, опустился на 0,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Таким образом, экономика США снижается второй квартал подряд (после уменьшения на 1,6% в пересчете на год в первом квартале).
Знак евро на табло курса обмена валют - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 08:00
"Это еще не предел": что будет с евро и долларом
 
СШАЭкономикаМинистерство торговли СШАДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала