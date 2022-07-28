16:44 28.07.2022 (обновлено: 16:57 28.07.2022)
Байден заявил, что экономика США находится на правильном пути
Байден назвал замедление экономики США неудивительным после ее роста
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден, комментируя данные о снижении ВВП второй квартал подряд, заявил, что экономика страны на правильном пути, а ее "замедление" неудивительно, не упомянув в своих оценках рецессию.
"После прошлогоднего исторического экономического роста, восстановления рабочих мест в частном секторе, потерянных во время пандемии, неудивительно, что экономика замедляется, поскольку Федеральная резервная система пытается снизить инфляцию", - говорится в комментарии Байдена, распространенном пресс-службой Белого дома.
Он отметил, что несмотря на глобальные проблемы, США "на правильном пути". "И мы пройдем через этот переход сильнее и в более защищенными", - заявил Байден. Слово рецессия в комментарии президента США не встречается.
Ранее в четверг бюро экономического анализа министерства торговли США выпустило пресс-релиз, согласно которому ВВП США во втором квартале 2022 года, согласно первой оценке, опустился на 0,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Таким образом, экономика США снижается второй квартал подряд (после уменьшения на 1,6% в пересчете на год в первом квартале).
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