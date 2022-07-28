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Байден заявил, что экономика США находится на правильном пути

Байден заявил, что экономика США находится на правильном пути - РИА Новости, 28.07.2022

Байден заявил, что экономика США находится на правильном пути

Президент США Джо Байден, комментируя данные о снижении ВВП второй квартал подряд, заявил, что экономика страны на правильном пути, а ее "замедление"... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T16:44

2022-07-28T16:44

2022-07-28T16:57

сша

экономика

министерство торговли сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден, комментируя данные о снижении ВВП второй квартал подряд, заявил, что экономика страны на правильном пути, а ее "замедление" неудивительно, не упомянув в своих оценках рецессию."После прошлогоднего исторического экономического роста, восстановления рабочих мест в частном секторе, потерянных во время пандемии, неудивительно, что экономика замедляется, поскольку Федеральная резервная система пытается снизить инфляцию", - говорится в комментарии Байдена, распространенном пресс-службой Белого дома.Он отметил, что несмотря на глобальные проблемы, США "на правильном пути". "И мы пройдем через этот переход сильнее и в более защищенными", - заявил Байден. Слово рецессия в комментарии президента США не встречается.Ранее в четверг бюро экономического анализа министерства торговли США выпустило пресс-релиз, согласно которому ВВП США во втором квартале 2022 года, согласно первой оценке, опустился на 0,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Таким образом, экономика США снижается второй квартал подряд (после уменьшения на 1,6% в пересчете на год в первом квартале).

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Кирилл Волков

сша, экономика, министерство торговли сша, джо байден