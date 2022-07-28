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Российские военные уничтожили 70 служащих ВСУ в районе Артемовска

Российские военные уничтожили 70 служащих ВСУ в районе Артемовска - РИА Новости, 28.07.2022

Российские военные уничтожили 70 служащих ВСУ в районе Артемовска

Российская авиация высокоточными ракетами уничтожила в Артемовске Донецкой Народной Республики до 70 украинских военных, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T12:36

2022-07-28T12:36

2022-07-28T13:31

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

россия

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Российская авиация высокоточными ракетами уничтожила в Артемовске Донецкой Народной Республики до 70 украинских военных, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Ударом высокоточных ракет воздушного базирования ВКС России по пункту временной дислокации батальона 72-й механизированной бригады в районе населенного пункта Артемовск уничтожено до 70 человек личного состава и более пяти единиц бронетехники", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220728/vs-1805538119.html

артемовск

россия

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Минобороны РФ: батальон 60-й пехотной бригады ВСУ полностью утратил боеспособность В районе населенных пунктов Артемовск ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожены до 70-ти человек личного состава и более пяти единиц бронетехники. Батальон 60-й пехотной бригады ВСУ полностью утратил боеспособность. 2022-07-28T12:36 true PT3M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, артемовск, россия, войска воздушно-космической обороны