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Российские военные уничтожили 70 служащих ВСУ в районе Артемовска - РИА Новости, 28.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220728/spetsoperatsiya-1805537257.html
Российские военные уничтожили 70 служащих ВСУ в районе Артемовска
Российские военные уничтожили 70 служащих ВСУ в районе Артемовска - РИА Новости, 28.07.2022
Российские военные уничтожили 70 служащих ВСУ в районе Артемовска
Российская авиация высокоточными ракетами уничтожила в Артемовске Донецкой Народной Республики до 70 украинских военных, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T12:36
2022-07-28T13:31
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
россия
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Российская авиация высокоточными ракетами уничтожила в Артемовске Донецкой Народной Республики до 70 украинских военных, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Ударом высокоточных ракет воздушного базирования ВКС России по пункту временной дислокации батальона 72-й механизированной бригады в районе населенного пункта Артемовск уничтожено до 70 человек личного состава и более пяти единиц бронетехники", - сказали в ведомстве.
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артемовск
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Минобороны РФ: батальон 60-й пехотной бригады ВСУ полностью утратил боеспособность
В районе населенных пунктов Артемовск ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожены до 70-ти человек личного состава и более пяти единиц бронетехники. Батальон 60-й пехотной бригады ВСУ полностью утратил боеспособность.
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в мире, артемовск, россия, войска воздушно-космической обороны
12:36 28.07.2022 (обновлено: 13:31 28.07.2022)
 
Российские военные уничтожили 70 служащих ВСУ в районе Артемовска

Минобороны: российские военные уничтожили 70 служащих ВСУ в районе Артемовска

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Российская авиация высокоточными ракетами уничтожила в Артемовске Донецкой Народной Республики до 70 украинских военных, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Ударом высокоточных ракет воздушного базирования ВКС России по пункту временной дислокации батальона 72-й механизированной бригады в районе населенного пункта Артемовск уничтожено до 70 человек личного состава и более пяти единиц бронетехники", - сказали в ведомстве.
ВС России - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
Вчера, 12:40Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскРоссияВойска воздушно-космической обороны
 
 
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