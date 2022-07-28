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Российские военные уничтожили 70 служащих ВСУ в районе Артемовска
Российские военные уничтожили 70 служащих ВСУ в районе Артемовска - РИА Новости, 28.07.2022
Российские военные уничтожили 70 служащих ВСУ в районе Артемовска
Российская авиация высокоточными ракетами уничтожила в Артемовске Донецкой Народной Республики до 70 украинских военных, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T12:36
2022-07-28T12:36
2022-07-28T13:31
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
россия
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Российская авиация высокоточными ракетами уничтожила в Артемовске Донецкой Народной Республики до 70 украинских военных, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Ударом высокоточных ракет воздушного базирования ВКС России по пункту временной дислокации батальона 72-й механизированной бригады в районе населенного пункта Артемовск уничтожено до 70 человек личного состава и более пяти единиц бронетехники", - сказали в ведомстве.
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артемовск
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Минобороны РФ: батальон 60-й пехотной бригады ВСУ полностью утратил боеспособность
В районе населенных пунктов Артемовск ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожены до 70-ти человек личного состава и более пяти единиц бронетехники. Батальон 60-й пехотной бригады ВСУ полностью утратил боеспособность.
2022-07-28T12:36
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, артемовск, россия, войска воздушно-космической обороны
12:36 28.07.2022 (обновлено: 13:31 28.07.2022)
Российские военные уничтожили 70 служащих ВСУ в районе Артемовска
Минобороны: российские военные уничтожили 70 служащих ВСУ в районе Артемовска